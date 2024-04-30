«Бавария» — «Реал» Мадрид: ставка Романа Павлюченко на полуфинал Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья за 3.70.

«В первом полуфинале Лиги чемпионов сойдутся «Бавария» и «Реал» Мадрид. Думаю, фавориты в этой паре «сливочные». Но в первом матче им тяжело будет выиграть, особенно на выезде.

«Реал» закрыл для себя все вопросы в чемпионате Испании. Неделю назад клуб в тяжёлом матче обыграл «Барселону» (3:2), а в прошлом туре одолел и «Реал Сосьедад» (1:0). Сейчас команда Анчелотти возглавляет таблицу с отрывом от преследователей – чемпионство уже у неё в кармане.

А вот «Бавария» как раз потеряла все шансы на чемпионство в Бундеслиге недавно. «Байер» проводит блистательный сезон – он не оставил никаких шансов мюнхенцам. Более того, подопечным Тухеля ещё предстоит защитить второе место в таблице – их поджимает «Штутгарт». В последних турах «Бавария» уверенно выигрывала – 5:1 с «Унионом», 2:1 с «Айнтрахтом».

В четвертьфиналах Лиги чемпионов обе команды выбили представителей Англии, которых многие считали фаворитами турнира. Так, «Реал» играл с «Манчестер Сити» и был очень близок к неудаче. В обеих встречах в основное время они играли вничью. Но по игре «горожане», конечно, доминировали. Однако ЛЧ – турнир «Реала». Так что «сливочные» перетерпели, довели дело до серии пенальти и там выиграли.

У «Баварии» были более простые игры с «Арсеналом», по крайней мере, если брать количество сыгранного времени – у них дополнительных 30 минут не понадобилось проводить. В двух встречах на опыте мюнхенцы не проиграли – 2:2 и 1:0. «Канонирам» не хватило выдержки.

В этом сезоне «Бавария» — совсем не та, к которой мы привыкли. Клуб часто допускает ошибки, уже потерял шансы на чемпионство в Бундеслиге. Но в матчах с «канонирами» подопечные Тухеля показали характер и тягу к победе. Так что сейчас я не думаю, что хозяева поля уступят», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».