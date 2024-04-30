«Бавария» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» за 2.85.

«В первом полуфинале Лиги чемпионов сойдутся «Бавария» и «Реал» Мадрид. Я тут склоняюсь к успеху команды Анчелотти. Мюнхенцам тяжело придется против клуба, который смог выбить «Манчестер Сити» из турнира.

У «Реала» выправился календарь – у игроков было время на подготовку, всего два матча за полторы недели. Это, конечно, поможет «сливочным», многие из которых страдали от микротравм и уже порой не могли играть все 90 минут.

В последних встречах «Реал» выступал успешно, только выигрывал. Конечно, тяжело ему пришлось в класико с «Барсой» (3:2). До этого еще была сложнейшая ответная игра в ЛЧ с «Ман Сити». Но везде «сливочные» добивались успеха. Конечно, Анчелотти и его подопечные порой творят чудо. В прошлую пятницу они разобрались и с «Реалом Сосьедад» (1:0). Игра была примерно равной, но «королевский клуб» на опыте добыл победу.

«Бавария» в последних своих матчах смотрелась очень уверенно – в Бундеслиге она обыгрывала «Кельн» (2:0), «Унион» (5:1) и «Айнтрахт» (2:1). Несмотря на это, сезон все равно тяжело проходит для команды Тухеля. Чемпионство она уже точно упустила – «Байер» оказался слишком хорош. Так сейчас мюнхенцам еще и не гарантировано второе место.

В прошлом раунде ЛЧ «Баварии» выпало играть с «Арсеналом». Тоже довольно тяжелые у них были игры, шансы были примерно равны. Но все же мюнхенцы на опыте смогли победить, у них много футболистов, знающих, как выступать в подобных встречах. «Канониры» не сумели пройти соперника из Германии.

Но сейчас я верю в успех «Реала». Особенно в Лиге чемпионов, клуб часто творит магию, что мы увидели и в его прошлых играх с «Ман Сити». «Бавария» в этом сезоне – не тот соперник, который может оказать равное сопротивление «сливочным». Тем более, сейчас подопечные Анчелотти еще и имели время на подготовку», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».