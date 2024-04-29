«Ростов» – «Оренбург»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России 29 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» – «Оренбург» в 26-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.05.

«Важный матч для «Оренбурга» в первую очередь. У «Ростова» впереди «Балтика» в Кубке России. Думаю, Карпин больше озабочен этим матчем. Наверняка будет ротация, все-таки была изматывающая игра в Екатеринбурге только что. В Ростов долго возвращались.

«Оренбург» уйму моментов не реализовал в игре с «Динамо», проиграли не по делу. Но виноваты только сами. В первом тайме надо было забивать. Но, думаю, настрой и желание не потеряны. Игра есть. Это мы видели и в игре с «Зенитом». Мне кажется, достаточно смело оренбуржцы сыграют и в этой встрече. От «Ростова» перед Кубком ничего особенного не жду. Где-то будут экономиться.

Но без голов такая встреча обойтись не может. Класса в атаке достаточно. И те, и другие любят атаковать. Поставлю на тотал матча 2 или 3 гола. Может быть 1:1, либо 2:1 в ту или другую сторону», — приводит слова Титова «РБ Спорт».