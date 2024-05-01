«Динамо» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.86.

«Две московские команды сыграют в полуфинале Пути регионов Кубка России – «Динамо» встретится со «Спартаком». Оба клуба в последнее время смотрелись достаточно неплохо, часто выигрывали. Так что я даже не уверен, кто является фаворитом в их паре.

Динамовцы вернули интригу в чемпионскую гонку РПЛ на прошлых выходных. Команда сумела обыграть «Зенит» — 1:0. Причём это была уже третья победа команды Лички в матчах с питерцами в этом сезоне. Динамовцы умеют настраиваться на игры с подопечными Семака.

Причём интрига в Премьер-Лиге не только теперь есть у двух лидеров – у «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков в активе. Само «Динамо» отстаёт от них обоих на три очка – тоже очень небольшое расстояние. Нас ждёт интересное завершение сезона.

Победа бело-голубых над «Зенитом» была в какой-то степени закономерна. Ведь до этого клуб тоже только побеждал – 2:1 и 4:2 с «Оренбургом», а также 4:1 с «Пари НН». Так что серия викторий «Динамо» уже насчитывает четыре матча. Утихли все разговоры про отставку Лички.

А вот «Спартак» тоже смотрелся весьма неплохо в последних матчах. В четырёх играх он ни разу не проиграл, а ведь ему противостояли сильнейшие команды в РПЛ на данный момент – 5:1 с «Ростовом», 0:0 с ЦСКА и 3:2 с «Локомотивом». Теперь после ухода Абаскаля коллектив борется за финиш в топ-5.

В прошлом раунде Кубка России, который «Спартак» проводил ещё в Пути РПЛ, у него шансов было не так много. Там клубу противостоял «Зенит» — 1:2 и 0:0. Но сейчас, я считаю, красно-белые будут бороться. Встреча будет интересной и равной. Думаю, в основное время они не определят победителя», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».