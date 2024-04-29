«Флорида» — «Тампа-Бэй»: когда пятый матч, во сколько начало, какой счёт в серии

30 апреля состоится пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Флорида» – «Тампа-Бэй». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пантерз» можно с коэффициентом 1.95. Шансы «Лайтнинг» оценили в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Аналитики считают, что матч «Флорида» – «Тампа-Бэй» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.45. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 3.75.

«Пантерз» ведут в серии со счётом 3-1 и, соответственно, уже в этой игре могут решить вопрос выхода в четвертьфинал. «Молнии» размочили счёт в серии, одержав победу в минувшем матче — 6:3. Помогли домашние трибуны и особая мотивация на игру. Покинуть плей-офф, проиграв всухую, да ещё и закончить своё путешествие на глазах у собственных болельщиков было бы очень обидно. Естественно, у «Тампа-Бэй» был стимул выиграть.

Особенно мотивирован был Никита Кучеров. Он провёл великолепный регулярный чемпионат и стал лучшим бомбардиром. В четвёртой игре с «Флоридой» россиянин отдал три результативные передачи. Суммарно в регулярном сезоне и плей-офф в его активе теперь 150 очков в этом розыгрыше турнира. Этот показатель является лучшим среди всех вингеров НХЛ в XXI веке и девятым за всю историю лиги.