Даниил Медведев — Фабио Фоньини. Прогноз: россиянин отомстит за Хачанова

11 октября в матче ¼ финала турнира категории «Мастерс» в Шанхае в мужском одиночном разряде Даниил Медведев сыграет с Фабио Фоньини. Букмекеры отдают явное предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.24.

Медведев вдоволь намучился в матче третьего круга с Вашеком Поспишилом. Игра совсем не давалась, вторая подача стабильно заканчивалась проигрышем, количество ошибок зашкаливало. Строго говоря, он должен был уступить как минимум один сет, но, подобно барону Мюнхгаузену, сам вытащил себя за волосы из болота. Ещё год-два назад подобная встреча наверняка завершилась бы поражением, но теперь кое-что изменилось.



Российский теннисист отыграл в первой партии пять сетболов: спасся с 0:40 на своей подаче, а затем справился в 12-м гейме и вытащил тай-брейк. После этого канадец, казалось, поплыл, позволив сопернику сделать ранний брейк во втором сете, но в итоге дело чудом не дошло до второго тай-брейка (7:6, 7:5).

Как правило, лишь по-настоящему классные спортсмены способны побеждать в дни, когда игра совсем не даётся. С этой точки зрения матч с Вашеком только убедил в прогрессе четвёртой ракетки мира: эмоции были, но их удалось направить в позитивное русло. А неудачные дни бывают у всех.



Судя по послематчевому интервью Даниила, он трезво воспринимает ситуацию и понимает, что в другой раз при таком качестве тенниса вполне может завершить выступление в Шанхае. Благо что соперник по четвертьфиналу достался подходящий: не самый сильный, но техничный и неудобный. Наказывать за ошибки он умеет.



Собственно, именно так Фоньини и прошёл в предыдущем раунде Карена Хачанова. Он просто не мешал россиянину принимать неверные решения и ошибаться в не самых сложных ситуациях. Карену эпизодически помогала подача, но в ключевые моменты он регулярно давал слабину. Из восьми брейк-пойнтов реализовать удалось лишь один, с таким процентом выиграть было сложно (3:6, 5:7).



По очным встречам равенство — 1-1. Впрочем, было это довольно давно. В Цинциннати-2017 победил Фоньини (7:6, 6:4), в Сиднее-2018 состоялся реванш (2:6, 6:4, 6:1). Даниил во втором случае пробрался в основную сетку через квалификацию, а теперь автоматически попадает во второй круг мастерсов. Разница, конечно, потрясающая.



Фабио — опытный теннисист, который не отличается габаритами или убойной подачей, но здорово цепляется за розыгрыши, хорошо принимает и редко опускается ниже определённого уровня. Больше всего он любит играть на грунте, но и на хардовом покрытии пассажиром не выглядит. Так что всё зависит от Медведева.



Его потенциал, несомненно, выше. Если Даниил покажет свой уровень игры, то почти наверняка пройдёт дальше. Впрочем, брать победу фаворита с большой форой после весьма неудачного матча против Поспишила довольно опасно, а даже П2 в двух сетах идёт за довольно скромные 1.66. Придётся выкручиваться.



Вариантов не так много. По привычке проверим “первый сет результативнее второго” за 2.23, эта ставка стабильно доезжала в предыдущих играх россиянина в Шанхае. Фоньини отличается некоторой инфантильностью, из-за чего порой бросает играть в ситуациях, когда очевидно уступает сопернику.

Ставки на матч Даниил Медведев — Фабио Фоньини

Фабио — опытный теннисист, который не отличается габаритами или убойной подачей, но здорово цепляется за розыгрыши, хорошо принимает и редко опускается ниже определённого уровня. По привычке проверим “первый сет результативнее второго” за 2.23, эта ставка доезжала в предыдущих играх россиянина в Шанхае.



Ставка №1: первый сет результативнее второго за 2.23.