«Сочи» — «Факел»: прогноз Егора Титова на игру 26-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» – «Факел» в 26-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.62.

«Прервалась беспроигрышная серия «Сочи» — уступили в Грозном (0:1). Много вопросов по той встрече, по тому, что ей предшествовало. Явно что-то с сочинцами было не в порядке. Подробностей отравления я не знаю. Но игра им не удалась. И не знаю, насколько хорошо удастся команде подготовиться к «Факелу». А тут надо выигрывать кровь из носа. Если будет даже ничья, считаю, что шансов на спасение в РПЛ не останется.

Воронежцы неожиданно поменяли тренера. Ташуев вроде только новый контракт подписал, а его уже освободили от должности. Понятно, что результаты в последнее время были неудовлетворительными, перестали забивать, проигрывали. И теперь Черевченко будет пытаться удержать «Факел» в РПЛ. Ну, зная, как он работает, в обороне наверняка будет порядок. Воронежцы будут обороняться и числом, и умением. Улучшится ли ситуация в атаке – я сильно сомневаюсь. Подбор исполнителей у «Факела» не самый сильный даже среди команд из нижней части таблицы.

Если бы знал, что с сочинцами в плане здоровья всё в порядке, поставил бы на них. А так, ставлю на «тотал меньше 2.5». Гости точно закроются. «Сочи» постарается вскрыть их. Не знаю, получится или нет», — приводит слова Титова «РБ Спорт».