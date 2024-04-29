«Вегас» — «Даллас»: какой счёт в серии Кубка Стэнли, когда матч, во сколько начало

30 апреля состоится четвёртый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Вегас» — «Даллас». Начало игры — в 4:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Старз» можно с коэффициентом 2.35. Шансы «Голден Найтс» оценили в 2.50. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Аналитики считают, что матч «Вегас» – «Даллас» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.55. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.15.

«Голден Найтс» ведут в серии со счётом 2-1. Но для «Старз» ещё не всё потеряно. «Даллас» предпримет попытку установить равенство в серии. Сделать это будет непросто, ведь матч пройдёт на выезде. Обе домашние встречи подопечные Питера Дебура проиграли – 3:4 и 1:3. Благо удалось размочить счёт, одержав победу в минувшей игре, но только благодаря заброшенной в овертайме шайбе – 3:2 ОТ.