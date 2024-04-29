«Бавария» — «Реал» Мадрид: букмекеры назвали фаворита первого матча Лиги чемпионов

Во вторник, 30 апреля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» Мадрид. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Аналитики отдают небольшое предпочтение немецкому клубу: поставить на победу «Баварии» в первом матче предлагается с коэффициентом 2.48. Успех мадридцев оценён в 2.94. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

При этом букмекеры ждут от встречи в Германии высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.56.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» оказалась сильнее лондонского «Арсенала», а мадридский «Реал» сломил сопротивление «Манчестер Сити».