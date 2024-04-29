«Барселона» — «Валенсия»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Валенсия».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.91.

«Барселона» в матче 33-го тура чемпионата Испании попробует прервать серию своих неудач, которые из Лиги Чемпионов перекочевали и на внутреннюю арену. Итак, «Барса» с общим счётом 4-6 уступила ПСЖ в ЛЧ, а затем проиграла в Эль-Класико «Реалу» 2:3. Хави явно будет настраивать своих подопечных не просто на победу, а на крупный выигрыш у «Валенсии» в ближайшем матче. К тому же, главному тренеру «Барселоны» необходимо подписывать новый контракт.

«Летучие мыши» в предыдущем туре уступили «Бетису» 1:2. И ещё Бараха не сможет рассчитывать в предстоящем поединке на основных защитников Гайю и Диакаби и на форварда Яремчука.

В трёх последних домашних матчах «Барселона» неизменно обыгрывала «Валенсию» — 5:2, 3:1 и 1:0. Вот и сейчас у гостей шансов даже на ничью очень мало. Говоря откровенно, «Валенсия» сейчас просто середняк, а «Барселона» — это всегда гранд и фаворит.

Каталонцы выиграют и сделают это, как минимум, с разницей в два мяча», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».