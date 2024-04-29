«Сочи» — «Факел»: прогноз «Чемпионата» на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Факел».

Ставка: победа «Сочи» за 2.00.

«Сочи» классно возобновил сезон. Назначение на должность главного тренера Роберта Морено и некоторые изменения в составе сопутствовали прогрессу. Игра команды заметно улучшилась, как и результаты. Сочинцы не проигрывали семь встреч кряду в РПЛ до тех пор, пока не поехали в Грозный.

В преддверии встречи с «Ахматом» произошёл скандальный инцидент. Из состава «Сочи» ввиду отравления выбыли сразу 14 человек, в частности ряд ведущих футболистов. Президент РПЛ Александр Алаев отказал в переносе матча. Он посчитал, что это не является форс-мажором.

Слова Алаева звучат нелогично и неубедительно, но факт остаётся фактом. Отставание сочинцев от располагающегося в зоне стыковых матчей за право сохранить прописку в РПЛ «Урала» составляет пять очков. Игорь Шалимов считает, что клуб с вероятностью в 99% вылетит в Первую лигу.

«Факел», в отличие от «Сочи», после зимнего перерыва раскис. В актив ему можно занести только победу во встрече со «Спартаком» (2:0). Однако, во-первых, игра проходила в Воронеже. Во-вторых, тогда «народной командой» руководил Гильермо Абаскаль и она смотрелась совсем невнятно. Возможно, неудовлетворительные результаты стали одной из причин ухода Сергея Ташуева с должности главного тренера. В официальном заявлении об уходе тренер сослался на семейные обстоятельства.

Новым наставником клуба из Воронежа стал Игорь Черевченко. В какую сторону при нём изменится команда — сказать трудно. Был у тренера как положительный опыт работы с располагающимися в нижней части турнирной таблицы РПЛ командами, так и отрицательный.

История с отравлением повлияла на физическое состояние «Сочи», но ментально он может стать ещё сильнее. Инцидент может закалить футболистов и укрепить их силу духа. После зимнего перерыва сочинцы смотрятся очень собранно. Дома у них есть отличные шансы обыграть внезапно лившийся главного тренера «Факел». Как назначение Черевченко отразится на «огнеопасных» — остаётся только гадать, но есть основания полагать, что отрицательно.