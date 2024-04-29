«Рубин» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Урал» в 26-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Урал» не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.85.

«Рубин» после успеха в Санкт-Петербурге дома будет принимать «Урал». «Рубин» обезопасил себя от нервной концовки. Были три матча подряд без побед. Ну и вот хорошо, с порядком, с организацией «Рубин» сыграл, обыграв «Зенит», не без доли везения. И когда такой выплеск эмоций происходит, потом, конечно, не так просто собраться на следующую игру, тем более против аутсайдера, который предельно мотивирован.

«Урал», как бы я его ни расхваливал, как бы вот ни хотелось, чтобы команда выбралась из непростой ситуации, но он ставит себя всё в более сложное положение. И поражение домашнее от «Ростова», конечно, психологически может екатеринбуржцев прибить. Но «Уралу» сейчас важно брать любые очки. Лучше, конечно, выигрывать, но любые очки — это всё равно в плюсик, это в копилочку, поэтому «Урал» должен сыграть максимально собранно, сконцентрированно. «Рубин», думаю, не сможет выдавать каждый матч как в Петербурге. Поэтому у «Урала» есть шансы в Казани не проиграть, и шансы неплохие», — приводит слова Генича «РБ Спорт».