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«Сочи» – «Факел»: прогноз Константина Генича на матч 26-го тура чемпионата России

«Сочи» – «Факел»: прогноз Константина Генича на матч 26-го тура чемпионата России
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – «Факел» в 26-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Сочи» за 2.04.

«В Сочи, точнее на федеральной территории Сириус, «Сочи» будет принимать «Факел». «Факел» 4 поражения подряд потерпел в последних турах, и очень нервная концовка ждет команду. Здесь для сочинцев либо пан, либо пропал. Надо обязательно выигрывать. Я надеюсь, что в «Сочи» с помощью лекарственных препаратов те игроки, которые отравились в Грозном, придут в норму, в порядок и сумеют сыграть против «Факела» в этой важнейшей игре.

«Сочи» просто более высококлассная команда, более квалифицированная, с более классными исполнителями. «Факел» не забивает, просто не забивает весной. Последний раз «Факел» забивал в ворота «Спартака» и в ворота ЦСКА уже при счете 0:4. Дома «Факел» вообще не забивает, на выезде моменты создает с трудом, плюс еще травмы игроков, полученные в последнем туре.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 17:30 МСК
Сочи
Сочи
1-й тайм
0 : 0
Факел
Воронеж

«Факел» задергался, занервничал, а это нехороший попутчик в борьбе за выживание, поэтому я думаю, что «Сочи» дома такого соперника должен и обязан обыгрывать. Победа «Сочи» — мой прогноз на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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