«Спартак» — «Динамо М». Прогноз: берём коэффициент 3.94 в московском дерби КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ 1 февраля «Спартак» примет московское «Динамо». Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — небольшим фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 17:30 мск. В ставках на матч «Спартак» — «Динамо М» команда Владимира Крикунова котируется с коэффициентом 2.42. Победу команды Олега Знарка букмекеры оценивают коэффициентом 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо М»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Динамо М» 1 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.87, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.97. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.94.

Прогноз и анализ матча «Спартак» — «Динамо М» (01.02.2020)

Третий раунд московского дерби. Будет и ещё один, но в самом конце регулярного чемпионата, 23 февраля. Две предыдущие встречи остались за «Динамо»: в первом случае они победили в овертайме (3:2 ОТ, четыре шайбы заброшены в большинстве), во втором — разгромили соперника в основное время (3:0).

Обе команды после паузы на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ набрали солидный ход. Красно-белые начали с поражения от доигрывающего сезон безо всяких задач минского «Динамо» (3:4), зато потом собрались с мыслями и добыли три разгромные победы подряд с общим счётом 14:4.

Досталось «Северстали» (3:0), «Трактору» (4:0) и «Куньлуню» (7:4), причём поединок с китайским клубом с шестью шайбами в третьем периоде получился одним из самых ярких за весь регулярный чемпионат КХЛ. Красно-белые занимают пятую строчку на Западе, оторвавшись от преследователей на шесть очков.

Отставание от идущих на четвёртом месте динамовцев минимально, но из-за проблем с ареной ситуация запутывается. Подопечные Олега Знарка могут остаться без посева в первом раунде плей-офф и безо всяких проблем продолжать проводить матчи на «ЦСКА-Арене». Если же они заберутся в топ-4, придётся выкручиваться.

«Динамо» идёт по тому же графику: поражение в первом матче после паузы, а дальше — три победы подряд.Только разница шайб не 14:4, а 13:4. Бело-голубые испытали проблемы с «Витязем» (3:1), зато потом спокойно разнесли «Торпедо» (5:1) и рижское «Динамо» (5:2).

Бело-голубые, пожалуй, смотрятся солиднее по качеству хоккея, зато хозяева имели аж три дня форы. Предыдущий матч они провели 27 января, а подопечные Владимира Крикунова 30-го числа принимали рижан. Это несколько выравнивает шансы, так что можно рассмотреть лобовую ничью за мощный коэффициент 3.94.

Также проверим тотал больше 1.5 шайбы в первом периоде за 2.26. Обе команды в последнее время много забивают, прекрасно знают друг друга и могут позволить себе не устраивать затяжную разведку. Бело-голубые уже вышли в плей-офф, «Спартак» тоже имеет все шансы финишировать в топ-5. Ждём плотного и интенсивного, но не закрытого хоккея.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Динамо М»

Бело-голубые, пожалуй, смотрятся солиднее по качеству хоккея, зато хозяева имели аж три дня форы. Предыдущий матч они провели 27 января, а подопечные Владимира Крикунова 30-го числа принимали рижан. Это несколько выравнивает шансы, так что проверим лобовую ничью за 3.94.

Ставка №1: ничья за 3.94.

Ставка №2: тотал больше 1.5 шайбы в первом периоде за 2.26.