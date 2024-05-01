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Букмекеры оценили шансы ЦСКА выбить «Зенит» из Кубка России

Букмекеры оценили шансы ЦСКА выбить «Зенит» из Кубка России
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2 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится первый матч финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:15 мск.

Согласно регламенту Кубка России, проигравший по сумме двух встреч в финале Пути РПЛ покинет розыгрыш турнира. Победитель противостояния выйдет в финал Кубка России.

Явным фаворитом противостояния считается «Зенит». Ставки на сине-бело-голубых принимаются с коэффициентом 1.40. Это около 70% вероятности. Шансы ЦСКА оценены в 3.25 (30%).

Шансы «Зенита» в первой игре оцениваются чуть выше: поставить на победу петербуржцев в Москве предлагается с коэффициентом 2.42. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2420 рублей.

Победа ЦСКА в первом матче идёт за 3.12. На ничью дают коэффициент 3.45.

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