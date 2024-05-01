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«Боруссия» Д — «ПСЖ»: ставка Игоря Семшова на игру Лиги чемпионов

«Боруссия» Д — «ПСЖ»: ставка Игоря Семшова на игру Лиги чемпионов
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.41.

«Полуфинальная стадия Лиги чемпионов продолжится интереснейшим противостоянием «Боруссия» — «ПСЖ».

Первая игра состоится в Дортмунде. И вполне естественно, что хозяева выйдут на поле с громадным желанием победить. Особенно после пока что не очень выразительного сезона на внутренней арене, где «шмели» идут на пятом месте. В предыдущем раунде немецкий клуб оставил вне Лиги чемпионов испанский «Атлетико» с общим счётом 5:4.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а «ПСЖ» убрал со своего пути саму «Барселону» с общим исходом 6:4. И в целом гости выглядят мощнее. Как по составу, так и по сезону коллектив Луиса Энрике превосходит команду Эдина Терзича. Дембеле, Мбаппе и компания уже гарантировали себе очередное звание чемпионов на внутренней арене. И, конечно же, одно это их никак не может удовлетворить. К тому же у дортмундцев не будет Малена и Бенсебаини, которые играют ключевые роли в своей команде. В общем, шансов у хозяев на победу даже у себя дома не очень много», — приводит слова Семшова «ВСёПроСпорт».

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