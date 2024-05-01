«Динамо» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Кубка России

Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.42.

«Динамо» – удобная для «Спартака» команда. Хотя надо признать, что «Динамо» сейчас находится в хорошей форме. Заслуженно обыграли «Зенит» 1:0 у себя дома.

Я считаю, что шансы команд примерно равны, но я всё равно предпочтение отдал бы «Спартаку», объясню почему. Потому что у «Спартака» большая обойма, и даже в игре против «Локомотива» Слишкович сделал определённую ротацию, выпустил футболистов, которые мало играли. А у динамовцев обойма из тех, кто приносит результат, небольшая, и я думаю, что у них может банально не хватить сил и в какой-то степени даже эмоций после такой важной для них победы.

Я не жду открытой игры, «Спартак» уже в последнее время приучил к тому, что команда играет довольно-таки закрыто. И даже несмотря на то что в матче с «Локомотивом» было забито большое количество голов всё-таки благодаря тому, что «Локомотив» давал слишком много пространства, и «Спартак» этим воспользовался. Думаю, что в этом матче ничего подобного не будет. Первый мой прогноз – тотал матча меньше 2.5 гола», — приводит слова Мора «РБ Спорт».