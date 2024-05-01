«Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Германии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.41.

«Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ» сыграют в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Интересная пара. Эти команды «проповедуют» разный стиль игры, они ещё и встречались в групповом этапе, где один раз сыграли вничью. Но фаворитом я всё-таки сейчас вижу представителя Франции. Особенно после последних его успехов.

«ПСЖ» на прошлых выходных сыграл результативную ничью с «Гавром» — 3:3. В общем-то, клубу уже не так важна Лига 1, в которой у неё есть большое преимущество перед преследователями. Более того, подопечные Энрике ещё и стали на выходных чемпионами досрочно. «Монако» проиграл в своём матче и потерял все шансы на борьбу за лидерство.

А вот «Боруссия» в прошлом туре Бундеслиги уступила в принципиальном матче. Причём «Лейпциг» разгромил её – 4:1. Сейчас эти две команды борются за топ-4 и за Лигу чемпионов. И пока что в этой борьбе дортмундцы проигрывают. До этого они чуть было не обыграли «Байер», который, впрочем, в чемпионате уже оформил себе победу – 1:1.

Если говорить о прошлом раунде ЛЧ, то там у «ПСЖ» был тяжёлый соперник – «Барселона». Может быть, у каталонцев много проблем, но этот еврокубок для них – турнир особенный. И в первом матче команда Хави доказала это, уверенно победив 3:2. Однако раннее удаление в ответной встрече выбило сине-гранатовых из равновесия. «ПСЖ» же действовал хладнокровно и под конец игры забил несколько мячей противнику – 4:1.

У «Боруссии» же был довольно равный сорперник в 1/4 финала ЛЧ – «Атлетико». В их первой встрече клуб из Мадрида сумел выйти победителем – 2:1. И казалось, что примерно так же пройдёт и ответная игра. Но несмотря на все трудности, подопечные Терзича собрались и у себя дома уверенно победили соперника из Испании – 4:2.

Сейчас я всё равно отдаю предпочтение «ПСЖ». Во-первых, после «Барселоны» команда точно будет уверена в своих силах. Мотивация у неё большая, учитывая ещё и то, что парижане так и не добились успеха в ЛЧ. А «Боруссия» не лучшим образом проводит последние встречи, имеет проблемы в Бундеслиге. Так ещё и в прошлом раунде с «Атлетико» к дортмундцам были вопросы.

В группе «Боруссия» сумела финишировать выше парижан. Команда Энрике явно будет настроена на реванш», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».