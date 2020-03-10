Объясняем, зачем ставить на азиатский и европейский гандикапы, как их считать и чем можно заменить.

Что значит гандикап в ставках на футбол: примеры расчёта азиатской и европейской форы

Гандикап в ставках на спорт позволяет повысить коэффициент на фаворита или подстраховать аутсайдера. Но вариантов пари так много, что можно запутаться. В этой статье мы разберём, что такое гандикап в ставках на спорт, а также рассмотрим примеры расчёта ставок на азиатскую и европейскую фору.



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Что такое гандикап в ставках на спорт

Гандикап — это число, которое добавляют к результату команды или спортсмена на определённом интервале. Например, голы, шайбы, очки, геймы, жёлтые карточки, угловые, сеты, фолы и так далее. Также гандикап называют форой.



В ставках на спорт есть обычная фора, а также европейский и азиатский гандикапы.

Обычная фора в ставках на спорт

Обычную фору обозначают буквой «Ф», номером стороны и целым числом или десятичной дробью в скобках. Фора может быть плюсовой и минусовой. Например, Ф1(2.5), Ф2(-1.5), Ф1(0) и так далее.



Обычная фора с целым числом имеет возврат, если итоговый счет ничейный после добавления форы.



При дробном значении форы ставка заходит или проигрывает. Возврат невозможен.



Ф1(0) — означает, что первая команда должна не проиграть. В случае ее победы ставка выиграет, а при ничьей будет возврат.



Подробнее о нулевой форе читайте здесь:

Что значит фора 0 в ставках на футбол: что такое ф1, ф2 и отличие от двойного шанса Фора 0 — это золотая середина между риском на чистую победу и низким коэффициентом на двойной шанс.

Азиатский гандикап в ставках на спорт

Азиатский гандикап обозначают также, как обычную фору, но в виде десятичной дроби с числом 25 или 75 после точки. Например, Ф1(2.25), Ф2(-1.75), Ф1(0.25) и так далее.



Сумму ставки на азиатский гандикап делят пополам между соседними обычными форами. Например, при ставке 1000 рублей на Ф1(-2.75) 500 рублей пойдут на Ф1(-2.5), а ещё 500 рублей на Ф1(-3).

Как рассчитать азиатский гандикап

Рассмотрим два примера расчета ставок на азиатскую фору по 1000 рублей каждый:

Ф2(-1.25) в футбольном матче «Милан» — «Ювентус» за коэффициент 2.80: 500 рублей пойдут на Ф2(-1) и 500 рублей на Ф2(-1.5). Если гости выиграли с разницей в счёте в два гола и более, зашли обе ставки, выплата составит 2800 рублей: 1000 х 2.80. Если «Ювентус» победил с разницей в один мяч, по первой половине ставки будет возврат, а вторая проиграла. Вы получите 500 рублей: 500 х 1.00. Ф1(0.25) в футбольном матче «Хетафе» — «Барселона» за коэффициент 2.50: 500 рублей пойдут на Ф1(0) и 500 рублей на Ф1(0.5). При победе хозяев сыграли обе ставки, вы получите 2500 рублей: 1000 х 2.50. При ничьей по первой половине будет возврат, а по второй заход. Выплата составит 1750 рублей: 500 х 1.00 + 500 х 2.50.

Подробнее об азиатском гандикапе читайте здесь:

Что значит азиатская фора: примеры расчёта ставок на азиатский гандикап в футболе Азиатская фора отпугивает новичков сложностью расчётов, но разобраться в ней проще, чем кажется.

Европейский гандикап в ставках на спорт

Европейский гандикап — ставка на исход при добавлении точного счета. Не имеет возвратов, так как возможна ставка на ничью. Например, П1(2:0), П2(1:0), Х(0:3) и так далее.

Как рассчитывать европейский гандикап

Рассмотрим три примера расчета ставок на европейскую фору по 2000 рублей на каждый:

П1(0:1) в матче «Бавария» — «РБ Лейпциг» за коэффициент 2.20. При победе хозяев с разницей в два мяча и более, выплата составит 4400 рублей: 2000 х 2.20. П2(0:2) в футбольном матче «Зенит» — «Ростов» за коэффициент 1.70. Если гости уступили с разницей в один мяч, сыграли вничью или победили, вы получите 1700 рублей: 1000 х 1.70. Х(0:1) в футбольном матче «ПСЖ» — «Монако» за коэффициент 4.50. Если «ПСЖ» победил с разницей в один мяч, выплата составит 4500 рублей: 1000 х 4.50.

О европейском гандикапе читайте здесь:

Что такое европейский гандикап в ставках на спорт и чем он отличается от азиатского Новички ругаются с букмекерами из-за европейского гандикапа. Объясняем нюансы правил и чем можно заменить эту коварную ставку.

Разница между европейской и азиатской форой в ставках на футбол

Например, в матче «Валенсия» — «Аталанта» вы поставили по 1000 рублей на Ф2(-1.25) за коэффициент 3.70, на П2(1:0) за 4.54 и на Ф2(-1.75) за 5.15.



Таблица выплат по каждой форе выглядит следующим образом:

Счёт Ф2(-1.25) П2(1:0) Ф2(-1.75) 0:1 500 0 0 0:2 3700 4540 3075 0:3 3700 4540 5150

Какими ставками заменить европейский и азиатский гандикап

Азиатский гандикап можно заменить соседними обычными форами. Например, вместо Ф2(2.25) половину сумму ставьте на Ф2(2), а другую половину на Ф2(2.5)



Ставку на победу по европейскому гандикапу можно заменить на обычную фору. Например, П1(2:0) = Ф1(1.5), а П2(3:0) = Ф2(-3.5).



Ставку на ничью по европейскому гандикапу можно заменить на преимущество одной команды с точной разницей голов. Например, Х(0:1) = победа хозяев в один гол.



Запомните, что такое гандикап в футболе и других видах спорта. Используя европейскую и азиатскую фору, вы можете ставить на фаворита с более выгодным коэффициентом или страховаться при выборе аутсайдера.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!