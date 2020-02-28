Азиатская фора отпугивает новичков сложностью расчётов, но разобраться в ней проще, чем кажется.

Что значит азиатская фора: примеры расчёта ставок на азиатский гандикап в футболе

В ставках на азиатскую фору в случае неудачи вы можете сохранить половину суммы. В этой статье мы разберём, что такое азиатский гандикап, а также разницу между обычной и азиатской форами.

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Что такое фора в ставках на спорт

Фора — это число, которое прибавляют к результату спортсмена или команды по итогам события или его части. Например, очки, шайбы, голы, геймы, угловые, жёлтые карточки и так далее.

Обычная фора в ставках

Запись обычной форы состоит из трёх элементов:

Буквы «Ф». Номера команды. Скобок с целым числом или десятичной дробью с пятью десятыми.

Например, Ф1(2.5), Ф2(-1.5), Ф1(-3), Ф2(1) и так далее.

Обычная фора с дробным числом заходит или проигрывает. Возврат невозможен.

Представим, что вы поставили на Ф1(-1.5) по угловым в матче «Интер» — «Бенфика». Прибавьте (-1.5) к количеству корнеров хозяев. Если счёт по угловым в пользу «Интера», ставка выиграла.

По обычной форе с целым числом может быть выигрыш, поражение или возврат.

Например, вы взяли Ф2(2) по жёлтым карточкам в матче «Локомотив» — «Зенит». Прибавьте (2) к количеству предупреждений гостей. Если счёт по жёлтым карточкам в пользу «Зенита», ставка зашла. При ничьей будет возврат.

Что такое азиатский гандикап

Запись азиатского гандикапа в ставках состоит из трёх элементов:

Буквы «Ф». Номера команды. Десятичной дроби с числом 75 или 25 после точки

Например, Ф2(1.75), Ф2(-1.25), Ф1(2.25), Ф1(-0.75).

Также азиатский гандикап в ставках называют азиатской форой.

В азиатском гандикапе сумма ставки делится на две половины между соседними обычными форами. Например, для Ф2(-2.25) — это Ф2(-2) и Ф2(-2.5). Обе половины ставки на азиатский гандикап рассчитывают по правилам обычной форы.

Например, вы поставили на Ф2(-1.75) в матче «Рубин» — «Барселона». Сумма ставки делится на две половины между Ф2(-1.5) и Ф2(-2).

Если гости победили с разницей в три и более мячей, ставка зашла полностью. Если «Барселона» выиграла с разницей в два мяча, половина ставки прошла, а по другой половине будет возврат.

Подробнее о всех видах фор, включая европейскую, читайте здесь:

Что значит фора в ставках: как считать европейский и азиатский гандикап на футбол На топ-клубы можно ставить с коэффициентом выше 2.00 даже против аутсайдеров. Для этого игроки используют фору.

Как рассчитывается азиатская фора

Приведём два примера расчёта ставки с азиатской форой на сумму 1000 рублей каждая:

Ф1(-1.25) за коэффициент 2.65 в матче «Ливерпуль» — «Реал»: 500 рублей пойдут на Ф1(-1), ещё 500 на Ф1(-1.5). Если первая команда выиграет с разницей в два и более мячей, ставка зайдёт полностью, и выплата составит 2650 рублей: 1000 х 2.65. Если «Ливерпуль» победит с разницей в один мяч, половина ставки проигрывает, а другая — будет рассчитана с коэффициентом 1.00. Выплата составит 500 рублей. Ф2(0.75) за коэффициент 1.60 в матче «ПСЖ» — «Ювентус»: 500 рублей пойдут на Ф2(0.5), ещё 500 на Ф2(1). В случае победы команды гостей или ничьей ставка зайдёт полностью, и выплата составит 1600 рублей: 1000 х 1.60. В случае поражения «Ювентуса» в один мяч половина ставки проигрывает, а другая — будет рассчитана с коэффициентом 1.00. Выплата составит 500 рублей.

Разница между обычной и азиатской форами

Например, в матче «Ливерпуль» — «Атлетико Мадрид» вы поставили по 1000 рублей на Ф1(-1.25) за коэффициент 2.16, на Ф1(-1.5) за 2.46 и на Ф1(-1.75) за коэффициент 2.95.

Таблица выплат по ставкам может принять следующий вид:

Счёт Выплата по Ф1(-1.25) Выплата по Ф1(-1.5) Выплата по Ф1(-1.75) 1:0 500 0 0 2:0 2160 2460 1975 3:0 2160 2460 2950

Перед ставкой на азиатскую фору внимательно изучите правила расчёта. При выборе форы между обычной и азиатской учитывайте не только разницу в коэффициентах, но и подходящие для вас результаты.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!