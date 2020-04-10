Прогнозы и ставки на дневной турнир Championat.com Liga Pro 11 апреля

Уже в эти выходные стартует серия турниров Championat.com Liga Pro по FIFA20. В субботу, 11 апреля, в 10.30 утра начнется групповая стадия дневного турнира, а сразу за ней плей-офф. В турнире участвуют профессиональные киберфутболисты, играющие в Liga Pro. За трансляциями следите на канале: twitch.tv/ligapro1.

Превью дневного турнира Championat.com Liga Pro 11 апреля

Один из фаворитов дневного турнира — Павел Plant_Worker Скуратов. Он активно участвует в крупных лан- и онлайн-турнирах. Недавняя победа Павла в 10-м сезоне LG ProjectX в режиме Ultimate Team подтверждает, что он в хорошей форме. Среди лидеров также отмечу обладателя Кубка России по киберфутболу 2018 Михаила Torres Запорожца, представителя Vega Squadron. Он стабилен и хладнокровен.



Приятно удивляет в последнее время и самый молодой игрок в группе Артур Ezd1d_10 Амоян. Он неплохо проявил себя на Первенстве Москвы, заняв там второе место. Еще один участник, Данила Shemyakin Шемякин профессионально занимается киберфутболом последние пару лет и показывает неординарную игру, в любой момент способен удивить поклонников. Замыкает состав участников самый опытный про-игрок турнира Павел Johnnygrime Пурювкин. Впервые Павел пробовал свои силы в FIFA02, а самым удачным в его карьере был 2017 год, когда процент побед спортсмен составил 74% от всех проведенных матчей.

Прогнозы и ставки на матчи дневного турнира Championat.com Liga Pro 11 апреля

Пурювкин (RLB) Вольфсбург — Скуратов (CFС) Барселона

Когда: 10:30 мск

Ставки: победа Скуратова за 1.50, фора (-1) на Скуратова за 1.85 на ФОНБЕТ



Первыми в борьбе за выход из группы сойдутся Пурювкин Павел и Скуратов Павел. Матч начнется в 10.30 по московскому времени. Букмекеры считают фаворитом этой встречи Скуратова, который последнее время показывает эффективную игру со своими соперниками, рекомендуем поставить на его победу с коэффициентом 1.50. А для тех, кто готов рискнуть, могу рекомендовать фору (-1) на Скуратова.

Шемякин (PSG) ПСЖ — Запорожец (VEG) Бавария М

Когда: 10:50 мск

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.30 на ФОНБЕТ



Рекомендую ставку на тотал 2.5 с коэффициентом 2.30. Считаю, что в матче забьют три или больше мячей, так как Шемякин отличается непредсказуемой игрой.



Пурювкин (RLB) Вольфсбург — Амоян (EZ1) Атлетико М

Когда: 11:10 мск

Ставка: победа Амояна за 1.65 на ФОНБЕТ



Фаворитом этой встречи букмекер считает молодого киберспортсмена Артура Амояна. Рекомендую ставку на его победу с коэффициентом 1.65. В противовес ему огромный опыт Пуриювкина, который в киберспорте более 15 лет, но шансы Амояна высоки.

Скуратов (CFС) Барселона — Запорожец (VEG) Бавария М

Когда: 11:30 мск

Ставка: фора (0) на Скуратова за 1.65 на ФОНБЕТ

Разрыв между коэффициентами на победу двух этих киберфутболистов 0.65 в пользу Скуратова. Однако точный исход этой встречи предсказать трудно, так оба киберфутболиста примерно одного уровня. По моему мнению, безопасной будет ставка с форой (0) на первого игрока.

Амоян (EZ1) Атлетико М — Шемякин (PSG) ПСЖ

Когда: 11:50 мск

Ставки: фора 0 на Амояна за 1.35, тотал больше 2.5 за 1.80 на ФОНБЕТ

Несмотря на лидерство Амояна по коэффициентам, нельзя недооценивать Шемякина в этом поединке. Безопасной будет ставка с форой (0) на первого игрока. Если готовы рисковать, предлагаю заиграть тотал 2.5 по голам за 1.80. Это ценная ставка.

Запорожец (VEG) Бавария М — Пурювкин (RLB) Вольфсбург

Когда: 12:10 мск

Ставка: победа Михаила Запорожца за 1.68 на ФОНБЕТ



Объективно лидер этого матча — Михаил Запорожец с коэффициентом 1.68. Его сопернику Павлу Пурювкину придется усиленно потрудиться, чтобы вырвать победу. И я считаю, что у него не получится.



Амоян (EZ1) Атлетико М — Скуратов (CFС) Барселона

Когда: 12:30 мск

Ставки: тотал больше 2.5 за 1.55, ничья за 3.30 на ФОНБЕТ



Одна из самых интересных пар турнира. Не рисковал бы с выбором победителя: в этом матче ничья может стать объективным исходом противостояния двух профессиональных игроков. Я рекомендую ставку на тотал больше 2.5.

Шемякин (PSG) ПСЖ — Пурювкин (RLB) Вольфсбург

Когда: 12:50 мск

Ставка: победа Шемякина за 2.10 на ФОНБЕТ



Все ставки в этом матче одинаково рисковые, оба игрока являются не самыми стабильными и имеют шанс как показать высокий уровень игры, так и проиграть с разгромным счетом. Самой безопасной считаю ставку на победу Шемякина с коэффициентом 2.10.



Скуратов (CFС) Барселона — Шемякин (PSG) ПСЖ

Когда: 13:10 мск

Ставка: тотал больше 2.5 за 1.50 на ФОНБЕТ



В этой встрече стоит обратить внимание на то, что Шемякин играет второй матч подряд. Очень много будет зависеть от результата предыдущей встречи. Поэтому советую следить за поединком онлайн и делать выводы, если ставите на победу.



В любом случае, хотя фаворитом этой пары считается Скуратов, Шемякин просто так не отдаст победу и будет бороться. Я делаю ставку на тотал меньше 2.5.



Запорожец (VEG) Бавария М — Амоян (EZ1) Атлетико М

Когда: 13:30 мск

Ставка: фора (0) на Михаила Запорожца за 1.65 на ФОНБЕТ



Опыт Михаила против амбиций начинающего киберспортсмена Артура Амояна. Исход матча сложно прогнозировать. Все зависит от того, для кого из игроков матч будет решающим. Следите в лайве. Мы рекомендовать ставку фора (0) на первого игрока.

Прогноз и ставка на дневной турнир Championat.com Liga Pro 11 апреля

Я жду победы Павла Скуратова в дневной серии матчей. В полуфинале ему вероятнее всего встретится Данила Шемякин. Вторым полуфиналом будет матч реванш между Михаилом Запорожцем и Артуром Амояном, в результате которого в лидеры выбьется Михаил. Но с Павлом в финале справиться он не сможет.



Ставка: победа Скуратова (Барселона) на турнире за 3.00 на ФОНБЕТ.

Зачем делать ставки на турнир Championat.com Liga Pro по FIFA20?

Азарт от ставок на киберфутбол велик потому, что исход матчей спрогнозировать сложно. И тем интереснее анализировать турниры. У каждого игрока индивидуальная тактика, которая может стать козырем, решающим исход игры.



Желаю всем игрокам удачи, а зрителям — зрелищных трансляций! Буду следить за исходом матчей в режиме реального времени и радовать вас более точными прогнозами в дальнейшем. Жду вас в трансляциях на канале twitch.tv/ligapro1!