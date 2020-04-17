Прогнозы и ставки на дневной турнир Championat.com Liga Pro 18 апреля

Ждали выходных, чтобы сделать удачные ставки? Мы тоже! 18 апреля дневные турниры Championat.com Liga Pro по FIFA20 с участием профессионалов. Выбор сделан! Погнали!



В субботу, 18 апреля, в 10.30 утра начнется групповая стадия дневного турнира, а сразу за ней плей-офф. За трансляциями следите на канале: twitch.tv/ligapro1.

Превью дневного турнира Championat.com Liga Pro 18 апреля

Один из фаворитов этого тура — Артем «Gambit_Xal» Халилов, молодой игрок команды Gambit Esports. У Артема сильная мотивация проявить себя и не подвести команду, которую он представляет. Помимо Артема лидерами встреч считают не менее интересных игроков, которые уже выигрывали турниры Championat.com Liga Pro по FIFA20, это Павел Plant_Worker Скуратов и Антон Anthonyboness Костин.



Личная встреча двух этих игроков на прошлых выходных стала одной из самых интересных в турнире. Первый гол в ворота соперника забил Костин, первый тайм завершился со счетом 1:0 в его пользу, однако Павел Скуратов, отличающийся стабильной игрой, забил в ворота соперника три мяча и одержал победу в финале.



Противостоять им будут Руслан Ruspro Уразбахтин и Антон Antoxa1337 Жуков. Антону не удалось проявить себя в прошлых матчах, в отличие от Руслана, который занял третье место. Посмотрим, как распределятся места на этот раз.

Прогнозы и ставки на матчи дневного турнира Championat.com Liga Pro 18 апреля

Халилов (GMB) Аякс — Жуков (RUB) Ливерпуль

Когда: 10:30 мск

Ставки: индивидуальный тотал Халимова больше 1,5 мячей за 1.68 на ФОНБЕТ



Это первый матч, начало турнира и отличная возможность для Артема проявить себя. Думаю он забьет в ворота соперника два и больше мячей. Ну а для тех, кто хочет рискнуть, может сыграть ставка фора (-1) на Халилова с коэффициентом 2.40



Уразбахтин (R11) Милан — Костин (NFC) Челси

Когда: 10:50 мск

Ставка: победа Костина за 1.65 на ФОНБЕТ



Костин активно атакует и уверенно подходит к штрафной площади соперника, объективно он лидер этой встречи.



Халилов (GMB) Аякс — Скуратов (CFС) Барселона

Когда: 11:10 мск

Ставка: общий тотал больше 2.5 мячей за 1.50 на ФОНБЕТ



Очень близки шансы на победу обоих киберфутболистов. Уровень их игры похож. Думаю, рискованно выбирать одного из них. Сыграет ставка тотал больше 2.5 мячей, уверен, что мы увидим в этом матче три гола.



Жуков (RUB) Ливерпуль — Костин (NFC) Челси

Когда: 11:30 мск

Ставка: индивидуальный тотал на Костина больше 1.5 мячей за 2.05 на ФОНБЕТ



У меня нет сомнений, что Костин забьет в этой встрече два гола, но однозначно ставить на его победу я не рискну, так как Жуков способен любой игре переломить ход встречи.



Скуратов (CFС) Барселона — Уразбахтин (R11) Милан

Когда: 11:50 мск

Ставки: победа Скуратова за 1.65 на ФОНБЕТ



Разница в коэффициентах на победу у этих игроков 3.65. Букмекеры уверены в победе Скуратова. Павел показывает стабильную игру. Думаю, игровой перевес на его стороне.



Костин (NFC) Челси — Халилов (GMB) Аякс

Когда: 12:10 мск

Ставка: ставка тотал меньше 3.5 за 1.48 на ФОНБЕТ



Ожидаю, что оба игрока будут играть больше в защите. Их шансы на победу практически равны, не думаю что кто- то из них готов рисковать. Ставка тотал меньше 3,5 должна сыграть.

Скуратов (CFС) Барселона — Жуков (RUB) Ливерпуль

Когда: 12:30 мск

Ставки: победа Скуратова за 2.00 на ФОНБЕТ



Фаворитом этой встречи букмекеры считают Скуратова, который последнее время показывает эффективную игру со своими соперниками, рекомендую поставить на его победу с коэффициентом 2.00



Уразбахтин (R11) Милан — Халилов (GMB) Аякс

Когда: 12:50 мск

Ставка: фора (-1) на Халилова за 2.0 на ФОНБЕТ



Лидер встречи Халилов, можно безопасно поставить на его победу или рискнуть на ставке фора(-1). Уверен, что Артем выиграет с разницей в два мяча.



Жуков (RUB) Ливерпуль — Уразбахтин (R11) Милан

Когда: 13:10 мск

Ставка: 2Х за 1.60 на ФОНБЕТ



Коэффициенты на победу обоих игроков примерно равны, однозначно ставить на победу одного из них трудно, однако, по моему мнению, шансы Руслана больше. Выбираю ставку Х2.



Костин (NFC) Челси — Скуратов (CFС) Барселона

Когда: 13:30 мск

Ставка: тотал больше 2.5 голов в матче за 1.30 или победа Скуратова за 3.0



Я рискую и ставлю на Скуратова с коэффициентом в 3.0, хотя их шансы равны и уровень игры примерно одинаковый. Для меня фаворит встречи — Павел. А для тех, кто не готов рисковать, подойдет ставка тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз и ставка на дневной турнир Championat.com Liga Pro 18 апреля

Думаю, в полуфинале мы увидим матчи между Скуратовым и Костиным, а также Халифовым Уразбахтиным. Трудно прогнозировать кто из игроков станет лучшим. В матче за третье место мы увидим Костина и Уразбахтина, а вот в финальной игре — противостояние Халифова и Скуратова. Предлагаю ставку на выход в финал Халифова.

Ставка: выход Халифова в финалза 1.72 на ФОНБЕТ.



С нетерпением жду прямого эфира на twitch.tv/ligapro1.