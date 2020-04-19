Киберфутбол. Championat.com Liga Pro. 19 апреля. Прогнозы и ставки на вечер

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Превью вечернего турнира Championat.com Liga Pro 19 апреля

Очень неоднозначный нас ожидает турнир, трудно выделить очевидных фаворитов, все игроки находятся примерно на одном уровне. Тем интереснее будет игра и азартнее ставки.



Лидером считают Антона Anthonyboness Костина, на его победу в финале можно поставить с коэффициентом 2.75 на ФОНБЕТ. Антон хорош на длинных передачах и у него большой процент реализации опасных моментов. Один из его соперников — Руслан Ruspro Уразбахтин. По мнению букмекеров, у него средние шансы выйти в финал, хотя на мой взгляд по уровню игры Костин и Уразбахтин близки друг другу.

У Руслана точный удар с дальней дистанции и точные короткие пасы. На неровную игру Уразбахтина могут повлиять эмоции. Среди лидеров также отмечу обладателя Кубка России по киберфутболу 2018 Михаила Torres Запорожеца, представителя киберспортивной организации Vega Squadron. На его победу можно поставить с коэффициентом 3.25 на ФОНБЕТ, у его команды слаженные оборонительные действия в штрафной, уверенный отбор мяча и игроки настойчивы на половине поля противника.



Еще один участник турнира — Антон Klenoff Кленов представитель киберспортивной организации Tundra Esports, двукратный чемпион России по киберфутболу. В 2019 году он занял второе место на Кубке России и прямое сейчас входит в состав сборной России по киберфутболу.



Завершает список участников Данила Shemyakin Шемякин его команда хорошо пасуется, но быстро не выходит в атаку, потому что часто использует пас назад, Данила уверенно играет в обороне, сильный удар по мячу, но у него слабая реализация моментов у ворот соперника.

Костин (NFC) Челси — Запорожец (VEG) Бавария М

Когда: 17:30 мск



Ставка: победа Костина за 1.80 на ФОНБЕТ



Будет напряженный матч, оба хорошо играют в пас и держат мяч. Разница может быть в один забитый гол. Запорожец уступает Костину по количеству реализованных опасных моментов. Ставлю на победу Костина.

Уразбахтин (R11) Милан — Шемякин (PSG) ПСЖ

Когда: 17:50 мск



Ставка: тотал меньше 3х мячей за 1.62 на ФОНБЕТ



Оба игрока не форсируют атаку, а потому большого количества мячей ждать не приходится. Ставлю тотал меньше трех голов в основное время.

Костин (NFC) Челси — Кленов (KAB) Интер

Когда: 18:10 мск



Ставка: оба забьют за 1.68 на ФОНБЕТ



Спрогнозировать победу или проигрыш кого-либо из игроков в этом противостоянии трудно, но оба будут стремиться поразить ворота соперника. Безопасно поставить на то, что забьют оба игрока.

Запорожец (VEG) Бавария М — Шемякин (PSG) ПСЖ

Когда: 18.30 мск



Ставка: 2Х за 2.00 на ФОНБЕТ



Нестабильно проходили очные встречи двух этих спортсменов. У них схожий стиль игры, но если взять во внимание предыдущую встречу, то лидерство на стороне Шемякина. Ставлю на то, что он как минимум не проиграет.

Кленов (KAB) Интер — Уразбахтин (R11) Милан

Когда: 18:50 мск



Ставка: индивидуальный тотал Уразбахтина больше 1 гола за 1.53 на ФОНБЕТ



Уразбахтин брал верх в личных встречах с Кленовым четыре раза из пяти, однако букмекеры не видят его фаворитом этого матча. Рисковать и однозначно ставить на его победу не буду, должна сыграть ставка индивидуального счета.

Шемякин (PSG) ПСЖ — Костин (NFC) Челси

Когда: 19.10 мск



Ставка: оба забьют за 2.13 на ФОНБЕТ



Фаворит матча Костин, но как показывают последние игры, спрогнозировать исход этой встречи трудно. Думаю, однозначно рассчитывать можно только на то, что забьют оба игрока.

Кленов (KAB) Интер — Запорожец (VEG) Бавария М

Когда: 19:30 мск



Ставка: фора (0) на Кленова за 2.35 на ФОНБЕТ



Запорожец последнее время теряется в штрафной соперника. Хотя букмекеры считают его лидером встречи, я бы ставил на победу Кленова, но однозначно утверждать не буду. Делаю ставку с подстраховкой фора (0) на Кленова.

Уразбахтин (R11) Милан — Костин (NFC) Челси

Когда: 19:50 мск



Ставка: тотал меньше 2.5 за 1.95 на ФОНБЕТ



Уразбахтин и Костин — равные соперники, последнюю личную встречу они сыграли вничью, не забив ни одного мяча. Полагаю, этот раз не будет исключением. Ставлю на общее количество голов меньше трех.

Запорожец (VEG) Бавария М — Уразбахтин (R11) Милан

Когда: 20:10 мск



Ставка: Х2 за 1.90 на ФОНБЕТ



В победу Уразбахтина в этом матче мало кто верит, фаворит встречи по мнению букмекеров Запорожец. Но последние игры Уразбахтин проводит уверенно, сыграть с ним злую шутку могут эмоции. Важно наблюдать за ходом турнира онлайн, чтобы не прогадать со ставкой. Но я верю, что в этой встрече Руслан как минимум не проиграет.

Шемякин (PSG) ПСЖ — Кленов (KAB) Интер

Когда: 20:30 мск



Ставка: фора (-1) на Кленова за 3.15 на ФОНБЕТ



В завершении группового этапа можно рискнуть и выбрать ставку с большим коэффициентом на победу Кленова в два мяча. Если вы не готовы к риску, зайдет ставка фора (0) на Кленова с коэффициентом 1.55 на ФОНБЕТ.

Прогноз и ставка на вечерний турнир Championat.com Liga Pro 19 апреля

Соперники в этом турнире находятся на одном уровне и при этом не стабильны в игре. У всех есть шанс как выйти в фавориты, так и стать аутсайдерами. Единственный, кто выделяется на общем фоне, это Костин, он стабильно попадает в финалы и полуфиналы, отличается постоянством и надежностью. Ставлю на его выход в финал.



Ставка: Костин выйдет в финал за 1.55 на ФОНБЕТ



Желаю всем хорошего вечера за просмотром и удачных ставок. Жду на трансляции twitch.tv/ligapro1 смотрите и выигрывайте!