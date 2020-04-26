Киберфутбол. Championat.com Liga Pro. Прогнозы и ставки на вечерний турнир 26 апреля

Этим вечером любители киберфутбола могут не только насладится трансляцией, но и сделать удачные ставки. Заходите на прогноз и не пропустите трансяцию twitch.tv/ligapro1.

Превью вечернего турнира Championat.com Liga Pro 26 апреля

Букмекеры видят фаворитами этого турнира Михаила Torres Запорожеца и Илью I_pele Пелехацкого, но вообще уровень игры всех участников примерно одинаковый. Всех трудно назвать стабильными игроками, они могут показывать как одинаково сильный уровень игры, так и разочаровать.



Своих фанатов приятно удивляет Руслан Ruspro Уразбахтин, который, совершенствует игру в каждом туре, и не только доходит до финала, но и одерживает победу. Еще один игрок — Кирилл Aruhito10 Ординарцев. У Кирилла мало ошибок при передачах, что позволяет ему эффективно атаковать и прессинговать соперника.



И завершает список игроков Данила Shemayakin Шемякин, его едва ли можно назвать стабильным игроком, однако у него высокий процент реализации опасных моментов в чужой штрафной.

Ординарцев (frZ) Реал — Запорожец (VEG) Бавария М

Когда: 17:30 мск

Ставка: оба забьют за 1.25 на ФОНБЕТ



Стараюсь подобрать самые безопасные варианты ставок, так как матчи действительно трудно прогнозируются. Думаю, оба войдут в атаку и будет минимум по одному мячу в воротах у каждого. У Ординарцева более слаженные действия в обороне, так что однозначно утверждать о победе Запорожеца я бы не стал.



Уразбахтин (R11) Милан — Шемякин (PSG) ПСЖ

Когда: 17:50 мск

Ставка: тотал 3.5 меньше за 1.42 на ФОНБЕТ



Эти игроки провели семь очных встреч, в среднем общий результат матча не был больше трех мячей. Опираюсь на статистику и ставлю тотал меньше 3,5.



Ординарцев (frZ) Реал — Пелехацкий (PWR) Ман. Юн

Когда: 18:10 мск

Ставка: Фора (0) на Пелехацкого за 1.68 на ФОНБЕТ



По прошедшим матчам с участием этих игроков можно говорить о лидерстве Пелехацкого в этой встрече. Но для подстраховки я бы использовал фору (0),



Запорожец (VEG) Бавария М — Шемякин (PSG) ПСЖ

Когда: 18.30 мск

Ставка: индивидуальный тотал на Шемякина больше 1 мяча за 1.77 или Шемякин забьет за 1.35 на ФОНБЕТ



По статистике, Шемякин забивает Запорожецу один гол и больше даже если проигрывает. Можно сыграть на ставке больше одного забитого мяча Шемякиным, ну а для тех, кто хочет поставить экспресс и не рисковать, зайдет ставка на гол Шемякина.



Пелехацкий (PWR) Ман. Юн. — Уразбахтин (R11) Милан

Когда: 18:50 мск

Ставка: оба забьют за 1.65 на ФОНБЕТ



В личных встречах Уразбахтин выигрывал у Пелехацкого или была ничья. Руслан задавал темп, уверенно шел в атаку, но иногда спешил и допускал много брака. Пелехацкий же хорошо отбирает мяч, но теряет время при переходе в атаку. Спортсмены уже неплохо изучили манеру игры друг друга и могут воспользоваться слабостями соперника. Трудно выявить однозначного фаворита, но точно можно сказать, что забьют оба.



Шемякин (PSG) ПСЖ — Ординарцев (frZ) Реал

Когда: 19.10 мск

Ставка: 2Х за 1.42 на ФОНБЕТ



Соперники близки по уровню и манере игры. Шансы на победу у них равные. Трудно определиться. Но мне кажется, что в этой паре Ординарцев все же более стабилен. Ставлю на его победу или ничью, а для тех, кто делает экспресс, предлагаю ставку Ординарцев забьет. Коэффициент маленький (1.16), но надежный, Кирилл всегда забивал минимум один гол.



Пелехацкий (PWR) Ман. Юн. — Запорожец (VEG) Бавария М

Когда: 19:30 мск

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.57 на ФОНБЕТ



Очень равное противостояние. Пять из тринадцати встреч этих спортсменов закончились ничьей, оба способны вырвать лидерство. Думаю, можно ожидать интересный матч и большое количества голов.

Уразбахтин (R11) Милан — Ординарцев (frZ) Реа

Когда: 19:50 мск

Ставка: индивидуальный тотал Ординарцева больше 1,5 за 1.58 на ФОНБЕТ



В обоих личных встречах Ординарцев лидировал, но с каждым туром Уразбахтин действует все настойчивей в атаке, предсказать победу или поражение кого-то из них невозможно. По статистике Ординарцев забивает два и больше мячей. Ставлю на его индивидуальный результат.



Запорожец (VEG) Бавария М — Уразбахтин (R11) Милан

Когда: 20:10 мск

Ставка: фора (-1) на Запорожеца за 2.25 на ФОНБЕТ



Предыдущие матчи заканчивались победой Запорожеца с перевесом в два мяча, думаю, на этот раз исключений не будет.



Шемякин (PSG) ПСЖ — Пелехацкий (PWR) Ман. Юн.

Когда: 20:30 мск

Ставка: оба забьют за 1.60 на ФОНБЕТ



У Пелехацкого хорошо выражена тактика нападения, а Шемякин в любой момент может переломить ход встречи за счет отбора мяча в центре поля. Думаю, оба не упустят свой шанс у ворот соперника.

Прогноз и ставка на вечерний турнир Championat.com Liga Pro 26 апреля

Турнир крайне неоднозначный, участники на одном уровне и отличаются своей непредсказуемой игрой. Думаю, в финале мы увидим Пелехацкого и Уразбахтина, а в матче за третье место Запорожеца и Шемякина. Пелехацкий отличается надежностью, ставлю на его выход в финал.



Ставка: Пелехацкий выход в финал 1.72 на ФОНБЕТ



Скучать будет некогда, делайте ставки и выигрывайте! Игрокам — удачи, а зрителям — зрелищных трансляций! Не пропустите трансляцию на twitch.tv/ligapro1.