Футболу в Италии — быть! «Ювентус» — чемпион, но Криштиану Роналду не забьет больше всех

Италия пострадала из-за коронавируса больше других европейских стран, но жизнь начинает возвращаться в привычное русло. 20 июня в стране возобновят розыгрыш Серии А. До финиша ещё 12 туров, букмекеры принимают ставки на итоги чемпионата. На кого ставить? Мы подскажем.

«Ювентус» продолжит гегемонию. Но «Лацио» поборется

После 26 туров привычно лидирует «Ювентус». Но отрыва у клуба из Турина практически нет – «Лацио» отстаёт всего на одно очко. По оценке букмекеров, «Юве» сможет выиграть скудетто в девятый раз подряд. Но в этом сезоне римляне смогли составить реальную конкуренцию.



Поставить на победу «Ювентуса» в чемпионате можно с коэффициентом 1.40. Шансы «Лацио» эксперты оценили коэффициентом 3.70. Кстати, в этом году римляне отмечают 20 лет со времени своего последнего титула. Неплохая возможность сделать подарок болельщикам!



За 15.00 можно поставить на «Интер». «Нерадзурри» сейчас отстают от лидера на 9 очков, правда, у клуба из Милана есть игра в запасе. На чемпионство «Аталанты», которая идёт 4-й с отставанием в 15 очков и одним лишним матчем, можно сделать ставку с коэффициентом 100.00.



«Ювентусу» предстоит возобновить турнир выездным матчем против середняка – «Болоньи». В этой игре букмекеры предлагают коэффициент 1.57 на победу Криштиану Роналду и компании. Это примерно 62% вероятности. Поставить на победу хозяев поля можно за 6.25 (15%). На ничейный исход эксперты предложили коэффициент 4.38 (23%).



А вот у «Лацио» рестарт выпал на гостевой матч с «Аталантой». И здесь римляне не фавориты. На клуб из Бергамо можно сделать ставку с коэффициентом 2.38 (41%), а шансы «Лацио» аналитики оценили коэффициентом 2.90 (34%). Вероятность ничейного исхода оценивают коэффициентом 3.84 (25%).

«Интер» и «Аталанта» сыграют в Лиге чемпионов

Место в топ-4 «Ювентуса» и «Лацио» сомнению не подвергается. Практически не сомневаются букмекеры и в том, что путевки в Лигу чемпионов получат «Интер» и «Аталанта». На миланцев поставить можно с коэффициентом 1.02, на команду Джанпьеро Гасперини – за 1.17.



Конкуренцию этим клубам может составить «Рома». Сейчас клуб из столицы отстаёт от «Аталанты» на три очка. Правда, у римлян на один матч больше. Поставить на то, что «Рома» вытеснит кого-то из первой четвёрки, можно за 4.70.

На «Наполи», заваливший старт сезона, можно сделать ставку с коэффициентом 25.00. Отставание большое – 9 очков и одна игра в запасе у «Аталанты», но чем черт не шутит! Шансы «Милана», идущего седьмым и отстающего от «Наполи» на 3 очка, аналитики оценили коэффициентом 100.00. Да ещё и Златан Ибрагимович получил травму.

Два неудачника ясны, третьего держим в уме

В ставках на клубы, которые покинут Серию А, букмекеры выделяют две команды: «Брешия» и «СПАЛ» обречены. Поставить на вылет первых можно за 1.06, на вторых – за 1.08. После 26 туров «Брешия» отстаёт от спасительной 17-й строчки на 9 очков, «СПАЛ» — на 7. Особых перспектив выкарабкаться нет.



Среди остальных участников меньше всего шансов у «Лечче». Этот клуб идет сейчас на 18-й строчке, у него 25 очков. Это столько же, сколько у «Дженоа». Поставить на вылет «Лечче» в Серию B можно с коэффициентом 1.65. Понижение в классе клуба из Генуи эксперты оценили коэффициентом 4.70.



Поблизости от зоны вылета также «Сампдория» (26 очков), «Торино» (27) и «Удинезе» (28). Эти команды также не обезопасили себя, но на их перспективы букмекеры смотрят с осторожным оптимизмом. Сделать ставку на вылет «Сампдории» можно за 6.50. На «Удинезе» можно поставить с коэффициентом 8.50, а на «Торино» — за 10.00.

Криштиану Роналду не догонит Иммобиле

В споре бомбардиров лидирует не Криштиану Роналду, что само по себе интересно. 30-летний форвард «Лацио» наколотил уже 27 мячей. Он явный фаворит бомбардирской гонки. Поставить на победу Иммобиле можно с коэффициентом 1.16.



У Криштиану Роналду сейчас «всего» 21 мяч на счету. Но португалец очень активно готовится к возобновлению сезона, приезжая на базу задолго до начала тренировок и готовясь по индивидуальной программе. Коэффициент на победу Роналду — 5.50. Кто знает, вдруг начнёт забивать пачками?!



От остальных игроков ждать чуда вряд ли приходится. За 25.00 можно поставить на Ромелу Лукаку из «Интера», но у него сейчас только 17 голов. Шансы Жуана Педро из «Кальяри» (16 голов) и форварда «Аталанты» Йосипа Иличича (15 мячей) оцениваются коэффициентом 100.00. Наконец, на ещё одного игрока «Аталанты» — колумбийца Луиса Муриэля – можно сделать ставку за 150.00. У Муриэля сейчас в активе 13 забитых мячей.



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