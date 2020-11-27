Наши команды не выигрывают в еврокубках 16 матчей подряд. Заработать на этом могут даже неудачники.

Провал российских клубов в Европе – самые лёгкие деньги в истории ставок на спорт

В 4-м туре Лиги чемпионов и Лиги Европы ни один российский клуб не смог выиграть. Общая серия наших команд без побед на групповом этапе составляет уже 16 матчей. Любители отечественного футбола таким результатом не могут быть довольны, зато порадовалась отдельная категория игроков на ставках.

В мире беттинга есть люди, которые заключают «беспроигрышные» пари – болеют за одну команду, а деньги ставят на другую. В этом случае игрок празднует успех любимцев или получает прибыль – выгода при любом исходе. На неудачной серии наших клубов в еврокубках можно было заработать солидную сумму. Какую именно? Мы всё посчитали.

Россия перестанет играть в группе Лиги чемпионов? Избежать позора практически нереально Упадём на 13-е место в таблице коэффициентов УЕФА, лишимся призовых и будем хуже Сербии с Украиной.

Во всех матчах с участием российских команд на групповом этапе проходила одна и та же ставка – двойной шанс, то есть победа или ничья иностранных клубов. Рассмотрим выигрышные коэффициенты в каждом конкретном случае.

Игры «Зенита»:

• «Брюгге» – коэффициент 1.80;

• «Боруссия Д» – 1.05;

• «Лацио» – 1.50 в Санкт-Петербурге и 1.20 в Риме.

Поединки «Локомотива»:

• «Зальцбург» – коэффициент 1.15;

• «Бавария» – 1.01;

• «Атлетико» – 1.08 в Москве и 1.02 в Мадриде.

Встречи «Краснодара»:

• «Ренн» – коэффициент 1.18;

• «Челси» – 1.06;

• «Севилья» – 1.03 в Севилье и 1.19 в Краснодаре.

Матчи ЦСКА:

• «Вольфсберг» – коэффициент 1.77;

• «Динамо З» – 1.95;

• «Фейеноорд» – 1.47 в Роттердаме и 1.83 в Москве.

При перемножении коэффициентов мы получаем число 61.96. Именно во столько раз можно было увеличить изначальную сумму пари. Но как?

Это возможно при игре по стратегии «лесенка», когда на каждое следующее пари ставится вся выплата с предыдущего. Таким образом, даже скромную 1000 рублей можно было превратить в 61 960 рублей.

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Но поезд ещё не ушёл. У наших команд в сумме осталось восемь матчей на групповом этапе. Если снова брать двойной шанс в пользу иностранных клубов, выйдут вполне приличные котировки уже в 5-м туре:

• 1.22 на «Зальцбург»;

• 1.52 на «Ренн»;

• 1.38 на «Брюгге»;

• 2.21 на «Вольфсберг».

Соединив эти четыре пари в экспресс, получим коэффициент 5.65. Гарантии выигрыша нет, но выглядит интересно.

У каждого из наших еврокубковых бойцов есть оправдания собственных неудач. Никто не говорит о выходе в плей-офф ЛЧ, но побеждать-то хотя бы иногда можно? Например, в группе уже по разу выиграли «Шахтёр», «Олимпиакос», «Брюгге» и «Истанбул Башакшехир». Согласитесь, клубы не самые богатые.

У греков и турок стоимость составов ниже € 100 млн. У украинского и бельгийского грандов больше, но эти команды сами повышают ценность своих исполнителей.

ЦСКА – это вообще отдельный разговор. Один Чалов стоит как весь «Вольфсберг». У «Динамо З» и «Фейеноорда» совокупная стоимость составов также дешевле, чем у «армейцев». Значит, не в деньгах сила, брат?

Причины синхронного провала нужно анализировать не только участвующим в еврокубках клубам, но и всем ответственным за развитие российского футбола.

Смотреть на мучения наших команд в Европе всё сложнее. Зато на этом легко выигрывать деньги даже тем, кто не ничего не смыслит в беттинге. Вряд ли за всю истории ставок на спорт были более очевидные исходы.