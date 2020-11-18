Дзюба на пороге величия. Артём близок к трём важнейшим рекордам России

Черчесов не справится без Дзюбы. В сборной Артём лучше Месси и близок к Роналду, а в клубе скоро установит историческое достижение.

8 ноября Артём Дзюба пережил один из самых эмоциональных дней в своей жизни. Ночью по интернету разлетелось видео интимного характера с форвардом «Зенита», днём Черчесов не стал вызывать нападающего в сборную России, а вечером Семак лишил своего лидера капитанской повязки в клубе.

Дзюба не реализовал пенальти в матче с «Краснодаром», но во втором тайме забил победный гол и получил приз лучшему игроку встречи. Затем в видеообращении в своём «инстаграме» Артём сказал, что постарается не сломаться.

Раньше Артём отвечал на вызовы наилучшим способом – доказывал всё на поле. По-спортивному злой и мотивированный Дзюба – форвард высочайшего уровня. Но как будет на этот раз? Нападающий «Зенита» может побить три исторических рекорда футбольной России, однако есть и сложности.

Лучший бомбардир в истории сборной России

За сборную Дзюба забил 26 голов, у Александра Кержакова 30 мячей. В октябре прошлого года у Артёма было 24 точных выстрела за национальную команду. Тогда букмекеры давали коэффициент 1.55 (60% вероятности) на то, что действующий игрок «Зенита» перекроет достижение бывшего нападающего сине-бело-голубых.

Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории сборной России. Ставим на Артёма В матчах за сборную Дзюба эффективнее Роналду и Левандовского. Рекорд Кержакова скоро падёт.

Сейчас ставки на возможный рекорд Дзюбы в сборной даже не принимаются. Букмекеры ждут решения Черчесова по возможному возвращению Артёма в национальную команду. В пользу форварда «Зенита» говорит блёклая игра других нападающих: Чалов, Соболев и Заболотный на троих не создали ни одного гола в поединках с Молдавией и Турцией.



Но что, если Черчесов перестанет вызывать Дзюбу в сборную? С одной стороны, Артёма поддерживают даже на митингах и федеральных каналах. С другой – мы не знаем, есть ли какие-либо иные записи у тех, кто опубликовал в сети предыдущее видео.



Если говорить исключительно о футболе, Дзюба практически наверняка обойдёт Кержакова по голам за Россию. У Артёма 26 мячей в 47 играх – это по 0,55 гола за встречу. При таком графике нападающему «Зенита» хватит 9-10 поединков за национальную команду.



Скорострельность Дзюбы за Россию действительно впечатляет. У Роналду в среднем 0,60 гола за Португалию, хотя подносчики снарядов у Криштиану на порядок сильнее, а сама сборная также выступает в конфедерации УЕФА. Отмазка про слабых соперников нашей команды не прокатит.

Криштиану Роналду всё ближе к покорению вечного рекорда. Ставим на португальца В ближайшие годы Роналду станет величайшим, а Месси запомнят как игрока одной команды.

Вспоминать о Месси в этом контексте даже как-то неловко. У Лео 0,50 гол за матч, а ведь 34 из 71 мяча за Аргентину он наколотил в товарищеских поединках.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов России

В чемпионатах России у Дзюбы 125 голов, рекордсмен Олег Веретенников имеет в активе 143 мяча. Поставить на то, что Артём побьёт это достижение, можно за 1.57 (59% вероятности). На противоположный исход установлен коэффициент 2.25 (41%).

Контракт Дзюбы с «Зенитом» действует до 30 июня 2022. За это время форвард может провести 46 матчей в РПЛ: 16 в текущем сезоне и 30 – в следующем.

В чемпионате за сине-бело-голубых у Артёма 61 гол за 138 поединков – по 0,44 за встречу. При сохранении заданного темпа для оставшихся до рекорда 19 мячей Дзюбе хватит 43-44 игры.

Если «Зенит» не продаст своего лидера в иностранный клуб, Дзюба может превзойти достижение Веретенникова и до завершения контракта с питерцами.

Также не стоит исключать, что форвард останется в Санкт-Петербурге на более длительный срок или продолжит играть в РПЛ, но уже в другой команде. Здесь всё в руках Артёма. Главное, чтобы обошлось без травм.

Пока Месси дарят «Золотые мячи», Роналду переписывает историю. Ставим на рекорды Криштиану Роналду приближается к космическим показателям: 500 голов в топ-5 лигах, 150 — в ЛЧ и 110 — за сборную. На каждый рекорд принимают ставки.

Лучший бомбардир в истории российского футбола

Всего у Артёма 186 голов во взрослом футболе, и здесь снова придётся соперничать с Кержаковым, ведь у легенды «Зенита» 233 мяча за карьеру.

Букмекеры предлагают приличный коэффициент 1.80 (51% вероятности) на то, что Дзюба превзойдёт достижение коллеги по амплуа. Если этого не случится, зайдёт ставка за 1.90 (49%).

Для нового рекорда Дзюбе нужно 48 голов – это не мало, а Артёму уже 32 года. Но в зачёт идут любые взятия ворот: за сборную, в чемпионате, Кубке, еврокубках и даже в иностранных лигах.

В этом случае Дзюба не зависит ни от мнения главного тренера сборной, ни от боссов «Зенита». Захочет – перейдёт в другой клуб РПЛ или уедет за границу и будет продолжать штамповать голы там.

Начиная с 2018 года Артём наколотил 15 голов за сборную, 42 за «Зенит» и 6 за тульский «Арсенал». Итого 63 мяча. При удачном раскладе Дзюба обойдёт Кержакова до своего 35-летия. При других вариантах преодоление планки может чуть затянуться.

Но так или иначе при желании Артём почти наверняка побьёт этот рекорд. Например, Погребняк в 34 года перешёл в «Урал» и за пару сезонов забил за «шмелей» 8 мячей. Поэтому даже на закате карьеры Дзюба может спокойно добраться до нужного результата.

У Дзюбы есть всё необходимое, чтобы золотыми буквами вписать своё имя в историю отечественного футбола и повесить бутсы на гвоздь будучи обладателем трёх важнейших рекордов России. Прогнозируем, что именно так и будет.