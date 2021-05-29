Светлана Кузнецова — Виктория Азаренко. Прогноз на матч: непредсказуемо, но очень быстро

30 мая Светлана Кузнецова и Виктория Азаренко сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Азаренко — коэффициент на её победу составляет 1.26. На успех Кузнецовой можно поставить за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Кузнецова — Азаренко 30 мая 2021 года

Аналитики не считают, что матч Светлана Кузнецова — Виктория Азаренко получится упорным: ставки на тотал больше 19.0 гейма принимаются за 1.68, тотал меньше 19.0 гейма оценён коэффициентом 2.16. Ставки на третий сет принимаются за 2.92.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Светлана Кузнецова — Виктория Азаренко (30.05.2021)

На дворе конец мая, а значит, ликует абсолютно любой поклонник большого тенниса. Ведь в столице Франции стартует «Ролан Гаррос». Россия в одиночном розыгрыше турнира будет представлена сразу десятью теннисистками. А именно — Екатериной Александровой, Маргаритой Гаспарян, Анной Блинковой, Варварой Грачёвой, Еленой Весниной, Анастасией Потаповой, Анастасией Павлюченковой, Вероникой Кудерметовой, Дарьей Касаткиной и Светланой Кузнецовой.

Одним из самых интересных противостояний всего первого круга станет встреча Светланы Кузнецовой и Виктории Азаренко из Беларуси. Ещё бы — уже на старте грунтового мэйджора встретятся спортсменки, выигравшие на двоих четыре одиночных турнира «Большого шлема». Самая звёздная вывеска, впрочем, не означает самый интересный матч на выходе. Таковы реалии нынешнего большого тенниса.

На протяжении долгих лет Азаренко и Кузнецова входили в число лидеров женского тенниса, а значит и личных встреч набежало прилично. Соперницы встречались друг с другом целых десять раз, при этом на четыре победы россиянки представительница Беларуси ответила шесть раз. К сожалению для россиянки, предыдущая победа случилась ещё в далёком 2009 году. Вполне логично, что букмекеры отдают предпочтение Виктории.

В то же время определить текущее состояние теннисисток непросто. Россиянка не выступала на турнирах с конца марта, а на грунте и вовсе пока в 2021 году не провела ни единого матча. На счету представительницы Беларуси всего один поединок на красных кортах. Победа над Екатериной Александровой в Мадриде. Уже со второго круга «Мастерса» Азаренко снялась и с тех пор так и не выступала на официальных соревнованиях.

В целом проблемы со здоровьем буквально преследуют Азаренко в 2021 году. После великолепного прошлого сезона казалось, что и после паузы Виктория продолжит добиваться высоких результатов. На деле же у белорусской теннисистки лишь восемь проведённых матчей в 2021 году при трёх снятиях из-за травм. Повод напрячься определённо имеется.

Если вспоминать успехи теннисисток конкретно на Открытом чемпионате Франции, абсолютно победительницей в данной номинации станет россиянка. Кузнецова не просто показывала стабильно высокие результаты в столице Франции, но и выиграла одиночный турнир в 2009 году. Лучшим результатом Азаренко на «Ролан Гаррос» стал выход в полуфинал розыгрыша 2013 года.

Учитывая высокую травматичность обеих теннисисток и почти четырёхмесячный игровой простой на двоих, предсказать победительницу будет очень и очень тяжело. Другое дело — обратить свой взор на тоталы. Вряд ли в предстоящем матче нас ожидает плотная борьба, а значит и геймов сыграно будет немного. При всех исходных данных далеко не факт, что во второй круг «Ролан Гаррос» выйдет именно фаворитка, коей является Азаренко.

В играх с участием соперниц такого уровня случиться может всё что угодно. Проверим тотал меньше по геймам, предпосылок к долгой встрече не видно. Кузнецова давно не играла, Азаренко страдает от травм. Пожалуй, игра получится рваной.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Светлана Кузнецова — Виктория Азаренко 30 мая 2021 года

Недостаточная готовность теннисисток к Открытому чемпионату Франции говорит о том, что далеко по турнирной сетке они зайти не смогут. Даже в очном противостоянии вполне реален разгром — как со стороны Светланы, так и в исполнении Виктории. Сделаем ставку именно на лёгкую победу одной из теннисисток. Кузнецова давно не играла, Азаренко страдает от травм.

Ставка: тотал меньше 20.0 гейма за 1.85.