«Тампа» — «Монреаль». Прогноз на 2-й матч: против Кучерова и Василевского не попрёшь

1 июля состоится второй матч финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс». Начало игры — в 03:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Тампы» в основное время можно с коэффициентом 1.86, а успех «Монреаля» оценён экспертами в 4.05.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч НХЛ «Тампа» — «Монреаль» 1 июля 2021 года

Букмекеры считают, что 2-й матч финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.32. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.55. Поставить на гол на первой минуте можно за 13.50.

«Тампа» — «Монреаль»: прогноз и анализ 2-го матча финала Кубка Стэнли (01.07.2021)

Вот и пролетел первый месяц лета. Континентальная хоккейная лига давно отгремела, приятно удивил омский «Авангард», поднявший в итоге над головой Кубок Гагарина. Чемпионат мира тоже закончился. Однако для любителей хоккея не время скучать. Ведь в НХЛ началось самое вкусное — финал Кубка Стэнли.



До главного противостояния дошли два клуба: действующий обладатель трофея и самая титулованная команда в истории НХЛ. Звучит красиво, хотя по факту «Монреаль» не добирался до финала почти 30 лет. И вот наконец свершилось. Первый поединок серии уже состоялся, будет от чего отталкиваться.



Вторая встреча серии запланирована на четверг, 1 июля. На льду площадки «Амали-Арена» местная «Тампа-Бэй Лайтнинг» снова будет принимать «Монреаль Канадиенс». Первое вбрасывание случится в 03:00 мск. Стартовая встреча подтвердила изначальные расклады. Действующий чемпион выиграл, причём с солидным запасом. Счёт в серии 1-0.



Итоговый счёт — 5:1. Надо сказать — вполне заслуженная победа фаворита, хотя интрига жила довольно долго. Первый период прошёл с небольшим преимуществом хозяев, они в итоге и размочили счёт на седьмой минуте усилиями Эрика Чернака. Так и доиграли до первого перерыва.



Во второй двадцатиминутке канадцы действовали настойчивее и агрессивнее. Но прежде чем смогли забить свою единственную шайбу, пропустили вторую. В составе хозяев отличился нападающий Янни Гурд, а в составе гостей — защитник Бен Шьяро. Здесь уже команды создали плюс-минус одинаковое количество моментов.



Самый сок пришёлся на заключительный отрезок матча. Накал только повышался, хоккеисты продолжали награждать друг друга жёсткими хитами. По итогу на двоих оппоненты даже собрали 115 силовых приёмов. И это не кажется пределом! Однако удержать в тот день российского супернападающего не помогло канадцам даже большое количество силовых.



За третий период Никита Кучеров заработал три результативных действия: дважды забил и один раз успел ассистировать в большинстве на опытного Стивена Стэмкоса. При этом его не менее звёздный соотечественник — Андрей Василевский — оказался очень хорош. Его тревожили не так часто, но концентрацию голкипер не терял. Вины в пропущенном голе нет ни малейшей, поскольку шайба залетела в ворота после двух рикошетов.

Возможно, итоговый счёт на табло не совсем справедливо отражает суть игры. Всё же 1:5 «Хабс» не заслуживали. Но то, что «Тампа» наиграла на победу, — факт. И моментов создала больше (26-19 по броскам в створ), и в защите действовала грамотнее (15-5 по заблокированным броскам). А в третьем периоде «Монреаль» больше обычного ошибался при переходе из обороны в атаку, за что и поплатился.



Несомненно, подопечные Люка Ричардсона, который временно подменяет Доминика Дюшарма, наверняка проведут работу над ошибками и добавят во втором поединке. Но мы всё же отдаём предпочтение действующему обладателю Кубка Стэнли. На наш взгляд, лобовая победа «Тампы» за коэффициент 1.86 выглядит заманчиво.



За американский клуб играют и трибуны, и статистика личных встреч, и форма. Дело в том, что в девяти предыдущих очных противостояниях «Хабс» потерпели восемь поражений в основное время, выиграть удалось лишь в Монреале. Пренебрегать такими цифрами при выборе ставки явно не стоит. Разница в уровне исполнителей ощутимая, а Никита Кучеров делает разницу даже на фоне повреждения.



Альтернатива — 1Х и тотал больше 3.5 шайбы за 1.66. Вполне можно снова ожидать результативный матч. Как минимум шайбы четыре, вероятно, мы увидим. Очные встречи не против — такой вариант заходил в 11 из 14 предыдущих случаев. Да и с результативностью у игроков «Тампы» проблем нет.

«Тампа» — «Монреаль»: прогноз и ставка на 2-й матч НХЛ 1 июля 2021 года

«Тампа» очень уверенно начала финальную серию, 5:1. Счёт, конечно, не совсем по игре, но победу команда явно заслужила. Конечно, «Монреаль» наверняка проведёт работу над ошибками и непременно добавит. Однако за американский клуб играют не только родные стены, но и статистика личных встреч. Ждём вторую победу Кучерова и компании. Накануне они выглядели крайне солидно.



Ставка: победа «Тампы» за 1.86.