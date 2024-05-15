Германия — Латвия: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Германия — Латвия.

Ставка: победа Германии за 1.82.

После победы в первом матче со Словакией со счётом 6:4 у немцев началась чёрная полоса. Они проиграли две последние встречи с одинаковым крупным счётом 1:6. Безобразная игра в обороне, из-за которой сборная Германии уже пропустила 16 шайб. Хотя можно сделать скидку на уровень соперников, всё-таки играть пришлось с США и Швецией, переполненными звёздами НХЛ. Пока подопечные Харольда Крайса не похожи на обладателей серебра минувшего чемпионата мира.

Латвия умеет удивлять, поэтому немцам легко точно не будет. Она выиграла все три встречи. Сначала бордово-белые победили Польшу (5:4 ОТ), а затем Францию (3:2 ОТ). В минувшей встрече они выиграли у Казахстана со счётом 2:0. Первый и последний периоды латвийцы провели средненько, а прибавили только во втором. В нём они и забросили обе шайбы. При этом в составе Харийса Витолиньша нет звёзд мирового уровня. Из НХЛ за сборную играет только Элвис Мерзликин.

Для немцев важно выигрывать этот матч, чтобы попробовать пробраться в топ-4 турнирной таблицы. В свою очередь, Латвия находится на второй строчке и желает упрочить свои позиции в гонке с лидерами. Однако пока она играла только с уступающими по уровню командами.

Встречи с сильными США, Швецией, Словакией и как раз с Германией у неё только впереди. Мы считаем, что сборная Германии положит конец своей чёрной полосе и победной серии латвийцев. Ставки на победу немцев принимают за 1.82.