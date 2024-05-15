«Зенит» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на финал Пути РПЛ Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: «Зенит» не проиграет и тотал меньше 2.5 за 2.15.

«Ответный матч финала Пути РПЛ пройдёт в Санкт-Петербурге. «Зенит» находится, возможно, в худшей форме за последние пять лет. В чемпионате у команды Сергея Семака три поражения в последних четырёх играх. Каждая из неудач всё дальше отталкивает петербуржцев от шестого подряд чемпионского титула. «Рубину» уступили 0:2, «Динамо» — 0:1, ЦСКА — 0:1, и только в игре с бедствующим «Факелом» удалось добыть ничью. Такие результаты отбросили команду на вторую строчку, судьба чемпионства теперь в руках московских динамовцев.

Если раньше приоритетным турниром была РПЛ, то сейчас сине-бело-голубым не мешало бы взглянуть и на Кубок России, возможно, здесь удастся одержать победу.

Противостоять «Зениту» будет ЦСКА. Красно-синие, даже несмотря на победу над петербуржцами в прошлом туре, чемпионат провалили. Даже в пятёрку попасть будет очень сложно, побороться за третье место и вовсе уже не получится. Зато удалось одержать победу в Санкт-Петербурге впервые с 2011 года. В этом сезоне Кубок для армейцев — единственная возможность реабилитировать сезон, однако пройти гипермотивированный «Зенит» на его поле — крайне непростая задача.

Первая игра этого противостояния завершилась вничью. Счёт открыл Антон Заболотный, петербуржцы отыгрались в концовке. Александр Ерохин сделал счёт 1:1. Армейцы значительно подпортили «Зениту» перспективы в чемпионате, предположу, что команда Семака будет преисполнена идеей реванша. Ставка: «Зенит» не проиграет + тотал меньше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».