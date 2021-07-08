Даже букмекеры не могут назвать фаворита финала Евро-2020. Шансы Англии и Италии равны

Вчера на Евро-2020 определилась пара финалистов. В решающем матче сыграют сборные Англии и Италии. Финал пройдёт 11 июля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».

Букмекеры уже предложили коэффициенты на финальный матч. По оценке аналитиков, шансы команд равны. И на Италию, и на Англию можно сделать ставку с коэффициентом 2.80. На ничью в основное время предлагают коэффициент 3.20. За 1.90 можно поставить на победу одной из двух команд с учётом возможных овертайма и серии пенальти.



Эксперты букмекерских контор не ждут высокой результативности в финальном матче Евро-2020. Поставить на то, что в матче Англии и Италии будет ТБ 2.5 гола, можно с коэффициентом 2.45, а на ТМ 2.5 принимают ставки за 2.55. На гол Италии можно поставить за 1.40, такой же коэффициент предлагают на то, что отличится команда Англии. На то, что смогут забить обе команды, дают коэффициент 1.95, а обратный исход идёт за 1.85.

Анализ и прогноз матча Англия – Италия (11.07.2021)

Итак, пара финалистов Евро-2020 известна. В решающем матче за титул чемпиона сразятся Англия и Италия. Итальянцы в полуфинале переиграли Испанию в серии пенальти. Надо сказать, что, пожалуй, Луис Энрике переиграл в этой встрече Роберто Манчини, но класс итальянцев позволил им сыграть на равных. А в серии пенальти Джанлуиджи Доннарумма отразил удар Альваро Мораты и принёс Италии путёвку в финал.



У Англии полуфинал получился не менее сложным и даже скандальным. Для начала команде Гарета Саутгейта впервые на турнире пришлось достать мяч из сетки: удар Дамсгора со штрафного Пикфорд был отразить не в состоянии. Но на то, чтобы отыграться, ушло всего 9 минут. А начиная с середины второго тайма на поле была одна команда. Давление нарастало, но решил всё очень спорный пенальти. Рахим Стерлинг – известный симулянт, и повторы не могут на 100% подтвердить, что Мехле задел его ногу. Кроме того, во время атаки англичан на поле было два мяча. Однако Данни Маккели назначил пенальти. Каспер Шмейхель отбил удар Кейна, но на добивании лучший снайпер Англии оказался расторопнее защитников.



Чего нам ждать в финале? Англия играет дома, Англия впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы, все ждут победы. Саутгейта критиковали за излишнюю прагматичность, но она привела команду в финал. Италия же радовала глаз на протяжении всего турнира, но сможет ли команда Манчини справиться с таким сильным соперником? В матче с Испанией, если суммировать голевые моменты, ближе к победе была именно «Красная фурия», но удача улыбнулась итальянцам.



Это будет очень яркий эмоционально финал, но голов, вероятно, много ждать не стоит. И те, и другие отметились отличной обороной, англичане и вовсе шли до полуфинала без пропущенных голов. В таком матче всё может решить один забитый мяч. На ТМ 2.5 гола букмекеры дают 1.55. Если считаете, что этот финал станет исключением из правил, можете поставить на обратный исход за 2.45.

За 1.85 можно поставить на то, что обе команды забить не смогут, и это тоже кажется неплохим вариантом. Финалы редко бывают голевым пиршеством. Учитывая, сколько в этом плей-офф уже было овертаймов, вполне можно сделать ставку на ничью в основное время. Коэффициент этого исхода – 3.20. А если вы уверены в победе одной из команд, то можно поставить на Италию или Англию с учётом ничьей в основное время, коэффициент на любой коллектив – 5.70. Кстати, на победу каждой из команд в серии пенальти дают 8.50 – ещё один жирный коэффициент. Если считаете, что будет серия пенальти, но не хотите гадать победителя, коэффициент будет чуть ниже, но тоже очень приличный – 5.30.



Шансы команд в финале действительно равны, даже букмекеры, которые тщательно анализируют все возможные факторы, не могут выделить своего фаворита. А значит, это неплохая возможность сделать верную ставку и обыграть букмекера. У вас ещё есть немного времени, чтобы провести свой анализ. Удачных ставок!