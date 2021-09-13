«Рубин» — «Урал» и «Ростов» — «Краснодар» в РПЛ, а «Эвертон» — в АПЛ: что смотреть сегодня

Сентябрь незаметно подобрался к экватору. Футбольный сезон набирает обороты, скоро стартует групповой этап Лиги чемпионов и других еврокубков. Ждать осталось совсем немного, а пока — завершаем программу национальных чемпионатов. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 13 сентября.

На что ставить в футболе 13 сентября

Топовые европейские чемпионаты готовятся к первому туру Лиги чемпионов и других еврокубков. Но это будет только во вторник, а пока можно со спокойной душой провести матчи, которые не смогли уместиться в программу уик-энда. Чемпионат России провожает седьмой тур, на 13 сентября запланировано два поединка.



«Рубин» Леонида Слуцкого, который вылетел из квалификации Лиги конференций, примет на своём поле «Урал». Для обоих клубов сейчас важно набрать очки. Казанцы стремятся сохранить место в лидирующей группе, а екатеринбуржцам нужно в срочном порядке отрываться от дна турнирной таблицы. Посмотрим, что из этого получится.



Второй матч РПЛ начнётся в 19:30 мск и пройдёт на стадионе «Ростов Арена». К местному «Ростову» пожалует «Краснодар». Ростовчанам наверняка должен был пойти на пользу перерыв для сборных, старт сезона получился сложным. Однако что-то противопоставить атаке краснодарцев во главе с мощным Кордобой будет крайне тяжело.

Впрочем, играют не только в России. Английская Премьер-лига, например, матчем «Эвертон» — «Бёрнли» закрывает программу четвёртого тура. А в Италии «Болонья» примет «Верону». Есть ещё две игры испанской Примеры: искушённые фанаты могут посмотреть на встречи «Хетафе» — «Эльче» и «Гранада» — «Бетис».

На что ставить в хоккее 13 сентября

Континентальная хоккейная лига набрала солидный ход. Интриг и ярких, результативных матчей здесь хватает. Играют, к слову, каждый день, но понедельник, 13 сентября, уготовил нам всего лишь две встречи. Рекомендуем обратить внимание на битву «Металлурга» и «Нефтехимика». В шести из семи предыдущих очных противостояний в Магнитогорске забивалось не менее пять шайб.

На что ещё ставить 13 сентября

US Open благополучно отгремел, в ночь на 13 сентября определился победитель среди мужчин. Было жарко! Даниил Медведев в трёх сетах расправился с Новаком Джоковичем и взял первый «Шлем» в карьере. Историческое достижение для россиянина.

Но теперь теннис берёт паузу. И это прекрасно — всем нам нужно немного выдохнуть. Ждём старт новых турниров, а пока смотрим 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Сборная России ещё в субботу обыграла Украину и вышла в четвертьфинал. Остались две игры 1/8 финала: Словения против Хорватии и Франция против Чехии.

А также продолжение программы первого тура ЧМ-2021 по футзалу. Сборная России накануне разгромила Египет, сегодня у неё день отдыха. Зато турнир начинают сборная Португалии (соперник — Таиланд) и Бразилии (встретится с командой Вьетнама).