«Нью-Джерси» — «Эдмонтон». Коннор Макдэвид оставит Овечкина позади в гонке бомбардиров НХЛ

31 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Эдмонтона» в основное время можно с коэффициентом 1.94, успех «Нью-Джерси» идёт за 3.16. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Эдмонтон Ойлерз» 31 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» — «Эдмонтон» 31 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.66, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.27. Гол в первые 10 минут идёт за 1.63, вероятность серии буллитов оценена в 9.40.

«Нью-Джерси» — «Эдмонтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (31.12.2021)

В последний день уходящего года в Национальной хоккейной лиге состоятся сразу девять матчей. Отдельное внимание стоит уделить битве «Нью-Джерси» и «Эдмонтона», которая пройдёт на льду «Американ Эйрлайнс-центра». Первое вбрасывание состоится в 21:00 мск, не придётся жертвовать драгоценным сном. Великолепный подарок на Новый год!

НХЛ совсем недавно завершила перерыв, но уже успела порадовать болельщиков яркими встречами. Есть все основания ждать ещё одну. «Нью-Джерси» идёт на седьмой позиции в Столичном дивизионе, набрав 28 баллов за 32 встречи. Последние шесть встреч до ухода на перерыв были проиграны.

За это время «Дэвилз» забросили 12 шайб, а пропустили в два раза больше (25, если быть точным). Проглядываются проблемы не только в атаке, но и в защите. После возвращения с карантина удалось прервать неудачную серию, обыграв не самый крепкий «Баффало» (4:3). Как видно, пропустили снова много.

«Эдмонтон» сейчас идёт на четвёртой позиции в Тихоокеанском дивизионе, набрав 36 баллов. Для попадания в зону плей-офф достаточно сместить «Калгари», у которого столько же баллов, но есть две игры в запасе. Последние две встречи перед паузой прошли успешно. Удалось обыграть «Коламбус» (5:2) и «Сиэтл» (5:3).

На фоне серии из шести поражений до этого — результат оптимистичный. Хотя первая встреча на выезде после возвращения с «Сент-Луисом» была проиграна (2:4). Впрочем, «Блюз» очень хороши на своём льду. А «Ойлерз» в противостояниях с «Нью-Джерси» смотрятся лучше. Выиграли три из последних пяти на выезде.

Да и по сезону «Эдмонтон» в целом идёт бодрее. Последние игры с неприятной серией поражений и коронавирус подкосили. Кстати, до сих пор в списке отсутствующих сразу 13 игроков, это много. Семь из них — по болезни. 2021 год преподносит сюрпризы. Хотя соперника это тоже касается, у «Дэвилз» не будет пяти хоккеистов.

И всё же главная сила «Эдмонтона» в порядке. Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль снова готовы выйти на лёд и обеспечить проблемы защите оппонента, которая и так переживает не лучшие времена. Пропустила 113 шайб. У гостей с результативностью всё хорошо, забросили уже 103 раза в НХЛ.

Мы бы остановились на комбинированном варианте «победа «Эдмонтона» + тотал больше 3.5 шайбы». Коэффициент дают приличный, выше двойки. В целом команды могут обменяться парочкой шайб, однако гости, на наш взгляд, смотрятся предпочтительнее. Потерь много, но звёзды, делающие разницу на площадке, на месте.

«Нью-Джерси» — «Эдмонтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 31 декабря 2021 года

«Ойлерз» недавно выдали отрицательную серию, но успели перед паузой исправить ситуацию. «Нью-Джерси» проигрывает уже шесть матчей кряду: в атаке есть проблемы, защита тоже разочаровывает. У гостей проблемы с составом, но главные звёзды будут на льду. На наш взгляд, они сумеют одержать победу. При этом ждём не меньше четырёх голов на двоих.

Ставка: победа «Эдмонтона» + тотал больше 3.5 шайбы за 2.12.