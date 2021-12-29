«МЮ» — «Бёрнли». Роналду не впечатлит аутсайдера АПЛ. Хорошо, что есть Давид де Хеа

30 декабря состоится матч 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Бёрнли» оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.15.

Где смотреть матч «МЮ» — «Бёрнли»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Бёрнли» 30 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» (30.12.2021)

Английская Премьер-лига страдает от омикрон-штамма коронавируса, однако футбол продолжает радовать. В Англии наступило время Boxing Day. 30 декабря в 20-м туре состоится две встречи. В самой поздней из них сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». Стартовый свисток на стадионе «Олд Траффорд» прозвучит в 23:15 мск.



После двух скромных побед под руководством Ральфа Рангника в матчах с «Кристал Пэлас» (1:0) и «Норвичем» (1:0) «красные дьяволы» испытали на своей шкуре неприятные последствия коронавирусной инфекции. Теперь из-за насыщенного графика будет очень трудно вернуться в колею. Даже матч с находящимся на дне «Бёрнли» рискует оказаться большим испытанием.



Немецкий специалист весьма позитивно высказался по поводу Boxing Day, заявив, что эта традиция ему нравится. Однако уровень подготовки подопечных даёт повод для беспокойства. В прошлом туре чемпионата Англии не смогли обыграть даже претендующий на вылет в Чемпионшип «Ньюкасл» (1:1), срочно нуждающийся в трансферах.



Более того, если бы не шикарный сейв Давида де Хеа на последних минутах противостояния, счёт на табло мог стать в пользу хозяев. Голкипер на данный момент является лучшим в АПЛ по предотвращённым голам. А вот партнёрам стоит быть чуть расторопнее. Хотя бы в защите. Правда, и с атакой теперь не всё так весело, как было при том же Сульшере.



Пока же «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, имея две игры в запасе и 28 очков. Золотые медали, скорее всего, достанутся лидирующему «Ман Сити», который демонстрирует прекрасную игру и оторвался от ближайших преследователей уже на шесть очков. Соседу же просто попасть бы в зону Лиги чемпионов.



«Бёрнли» тоже успел настрадаться от коронавируса, пропустил из-за него три матча кряду и имеет теперь в запасе четыре игры. Тем не менее есть и позитивные моменты. Во-первых, клуб очень прилично смотрится на дистанции, за последние семь туров проиграл только один раз. Ещё пять раз сыграл вничью и одержал одну победу.



Во-вторых, конкуренты по борьбе за выживание не блистали. Так что есть реальный шанс выкарабкаться на безопасную 17-ю строчку. Или даже подняться выше. Мешает только довольно низкая результативность. «Бордовые» и до этого не претендовали на звание самой яркой команды, а теперь третий матч кряду не могут отличиться.

Впрочем, и пропустили за этот период лишь раз — от «Ньюкасла» (0:1). Две другие встречи провели бодро, не дав разгуляться крепким «Вулверхэмптону» (0:0) и «Вест Хэму» (0:0). В оборонительном плане подопечным Шона Дайча можно даже позавидовать, за 15 матчей чемпионата Англии получили только 21 мяч в свои ворота. Даже для топовых команд это неплохой показатель.



Коллективы прошли большое испытание, переболев коронавирусом. Плотный график и не лучшая физическая форма добавляют неудобств. В последних матчах АПЛ ни одна из сторон не отличалась результативностью, зато пропускают немного. У «МЮ» есть Давид де Хеа, а «Бёрнли» умеет играть от защиты. Ставим на тотал меньше 3 мячей за 1.71. Высокой результативности тут быть не должно.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» 30 декабря 2021 года

Подопечные Ральфа Рангника только встают на ноги. Мешают им это сделать возникающие время от времени трудности. Главной на данный момент является небольшое количество голов. У «Бёрнли» та же история, мяч в сетку ворот соперников не идёт. Зато в обороне у обеих команд порядок. Вероятно, класс «МЮ» скажется. Но, думается, нас ждёт сравнительно небольшое количество голов.

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.71.

Ставка на матч «МЮ» — «Бёрнли» с коэффициентом 2.25.

Где покажут матч «МЮ» — «Бёрнли»?