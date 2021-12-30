«Порту» — «Бенфика». Роман Яремчук не сможет отомстить за Кубок Португалии

31 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Бенфика». Начало игры — в 00:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Порту» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Бенфики» оценён экспертами в 4.65. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Примейры «Порту» — «Бенфика» 31 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Порту» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Бенфика» (31.12.2021)

Мир обеспокоен проблемой омикрон-штамма коронавируса, всё чаще переносят матчи. Хотя футбол и не думает отступать. В чемпионате Португалии 31 декабря состоится всего одна встреча, которая завершит программу 16-го тура. Зато какая! Померятся силами «Порту» и «Бенфика». Два флагмана португальского футбола.

«Порту» восхитительно выступает в Примейре, на протяжении 10 игр одерживает победы и нацелен строго на золотые медали. За 15 туров сумели набрать 41 очко, ни разу не проиграв и лишь дважды сыграв вничью. Конкуренцию за титул составляет преимущественно «Спортинг», имеющий идентичное количество очков. Разница только в дополнительных показателях.



В Лиге чемпионов клубу из Порту очень не повезло. Попалась крайне сложная группа с сильными оппонентами. Там были испанский «Атлетико», английский «Ливерпуль» и итальянский «Милан». Впрочем, должное отдать стоит. Сражались крайне бодро, добыли одну победу и дважды сыграли вничью, завоевав в итоге путёвку в Лигу Европы. Хотелось большего, однако с учётом всех условий — нормально.



Был даже шанс выбраться в плей-офф Лиги чемпионов. В заключительном туре подопечные Сержиу Консейсау уступили мадридскому «Атлетико» (1:3). Проявили себя отлично, первый тайм был безоговорочно за ними, однако подвела реализация. На три пропущенных мяча удалось ответить только одним — да и то в добавленное время.

К нападению «Порту» действительно имеется ряд вопросов. Несмотря на лидерство в чемпионате Португалии, по забитым мячам клуб только второй. Большую часть из них наколотили в ворота аутсайдеров и середняков, а, к примеру, более сильным «Браге» и «Спортингу» забили только по одному разу.



Можно было бы сказать, что «Бенфика» сильно отличается от грядущего оппонента, но это не так. 46 забитых мячей за 15 туров португальской Примейры впечатляют, однако бóльшая их часть тоже пришлась на долю менее сильных соперников. Исключением стала только крупная победа в матче с той же «Брагой» (6:1).

С другими крепкими противниками лиссабонцам повезло меньше. Уступили «Портимоненсе» (0:1) и «Спортингу» (1:3), а также сыграли вничью с «Эшторилом» (1:1). Зато в Лиге чемпионов вышли в плей-офф, воспользовавшись кризисом «Барселоны». Опередили каталонцев на одно очко, обыграв в заключительном туре киевское «Динамо» (2:0).



К слову, открыл счёт в том матче Роман Яремчук, причём уже на 16-й минуте. Украинец очень хорошо вписался в структуру «Бенфики». За 10 туров Примейры забил пять раз и отдал две голевые передачи. Хотя будущее украинца и его нынешнего клуба крайне туманно. Вероятно, грядут большие перемены.



Дело в том, что пост главного тренера «орлов» покинул Жорже Жезуш, который, видимо, решил вернуться во «Фламенго». Не исключено, что он принял это решение после неприятного поражения в 1/8 финала Кубка Португалии — как раз от «Порту» (0:3). Теперь у руля Нелсон Вериссимо. На адаптацию точно потребуется время.

«Драконы» же очень стабильны и прагматичны. Они не потерпели ни одного поражения в чемпионате Португалии и уверенной поступью шагают к золотым медалям. Чего ждать от «Бенфики» с новым тренером — пока непонятно. Потому возьмём П1 за коэффициент 1.83. Хозяева наверняка будут собраннее.

Прогноз и ставки на матч Примейры «Порту» — «Бенфика» 31 декабря 2021 года

Команда из Порту не очень успешно выступила на евроарене, сложная досталась группа. Зато лидирует в Примейре. Плюс недавно добытая победа в Кубке Португалии вынудила «Бенфику» — одного из главных конкурентов — поменять тренера. В успех «Порту» в новой очной встрече верится гораздо сильнее. Наверняка «драконы» покажут более собранный футбол, стабильности у них определённо больше.



Ставка: победа «Порту» за 1.83.