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Олимпиада-2022, биатлон, расписание соревнований, где смотреть, шансы России

Биатлон на Олимпиаде-2022. Верим в золото от Логинова или Резцовой!
Пётр Кондаков
Биатлон на Олимпиаде-2022. Прогнозы букмекеров
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Биатлон – один из самых ожидаемых и любимых болельщиками видов спорта. На Олимпиаде-2022 этот вид спорта довольно медалеёмкий: сразу 11 комплектов наград. Несмотря на не самые удачные последние сезоны, мы ждём медалей и от сборной России. Рассказываем всё о ставках на биатлон на ОИ-2022.

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Расписание соревнований по биатлону на Олимпийских играх — 2022

Соревнования по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине начнутся 5 февраля, а завершатся 19 февраля.

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Всего будет разыграно 11 комплектов медалей. Вот полное расписание соревнований.

5 февраля
12:00 мск. Смешанная эстафета

7 февраля
12:00. Индивидуальная гонка, женщины

8 февраля
11:30. Индивидуальная гонка, мужчины

11 февраля
12:00. Спринт, женщины

12 февраля
12:00. Спринт, мужчины

13 февраля
12:00. Гонка преследования, женщины
13:45. Гонка преследования, мужчины

15 февраля
12:00. Эстафета, мужчины

16 февраля
10:45. Эстафета, женщины

18 февраля
12:00. Мужчины, масс-старт

19 февраля
12:00. Женщины, масс-старт

Где смотреть биатлон на Олимпиаде-2022

Видеотрансляции соревнований по биатлону на Олимпиаде-2022 онлайн в России можно будет посмотреть на Первом канале и телеканале «Россия-1».

Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине

Квота биатлонной сборной России на Олимпиаду-2022 составила 10 человек: 5 мужчин и 5 женщин.

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков.

Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Евгения Буртасова.

У женщин уже произошла одна замена: Валерия Васнецова сдала положительный тест на коронавирус, вместо неё в Пекине выступит Евгения Буртасова.

Сколько медалей завоюет сборная России по биатлону на Олимпиаде в Пекине?

В последние годы биатлонисты редко радуют нас хорошими результатами. Однако мы вправе рассчитывать на медали. У мужчин основные надежды связаны с Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым, у девушек ярко выглядит в последнее время Кристина Резцова. Есть большие надежды и на эстафетные гонки. Букмекеры установили тотал медалей на отметке 2.5.

Из-за ошибок организаторов в Пекине спортсмены едут с тренировок в полных автобусах.

Поставить на то, что сборная России завоюет в биатлоне минимум 3 медали, можно с коэффициентом 1.80. На то, что будет меньше 3 медалей, предлагают коэффициент 1.90.

Будет ли золотая медаль у российских биатлонистов в Пекине?

Предлагают линию ставок и на то, удастся ли биатлонистам из России выиграть хотя бы одну золотую медаль. Поставить на то, что это произойдёт, можно с коэффициентом 1.62, а обратный исход идёт за 2.15. Прогнозировать, где именно это может случиться, сложно. Биатлон непредсказуем, а олимпийский биатлон и вовсе – кладезь сенсаций.

Из наших спортсменов выделяют Александра Логинова и Кристину Резцову. На то, что выиграет Логинов, дают коэффициент 7.00, а на Резцову 8.00. Кстати, мать Кристины, наша прославленная биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова, считает, что пока её дочь готова максимум на бронзу.

Кто выиграет общий зачёт биатлонного турнира на ОИ-2022?

Здесь букмекеры считают фаворитом сборную Норвегии. На её победу по золотым медалям дают коэффициент 1.75. В числе фаворитов также Швеция (3.50) и Франция (3.80). А вот Россия и Германия в числе лидеров не рассматриваются, на одну из этих команд можно поставить за 40.00.

В последние годы биатлонисты практически не баловали нас хорошими результатами. Возможно, эта неудачная серия прервётся в Пекине? Будем надеяться и болеть за наших. Удачных ставок!

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