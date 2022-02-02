«Атлетик» — «Реал». Роналдо был прав

3 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» Бильбао — «Реал». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех «Атлетика» оценён экспертами в 3.12. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Где смотреть матч «Атлетик» — «Реал»?

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Реал» 3 февраля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Атлетик» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» — «Реал» Мадрид (03.02.2022)

На международной арене вовсю ведётся борьба за попадание на ЧМ-2022. Помимо того, на финишной прямой Кубок Африки. Впрочем, найдётся время и для клубного футбола. 3 февраля на стадионе «Сан-Мамес» состоится встреча 1/4 финала Кубка Испании. «Атлетик» Бильбао сыграет с мадридским «Реалом». Стартовый свисток запланирован на 23:30 мск.

Не так давно «Реал» одержал уверенную победу над «Атлетиком» (2:0) в финале Суперкубка Испании. Играли с позиции силы, контролировали мяч, нанесли в два раза больше ударов в створ и справедливо забрали трофей. Однако в этот раз одержать верх будет немного труднее, ведь отсутствует один из важных игроков основы — Винисиус Жуниор. Он отправился в расположение сборной Бразилии.



Впрочем, и без него в составе «сливочных» звёзд хватает. Не стоит забывать про Карима Бензема, на счету которого 17 голов и семь результативных передач за 21 матч Ла Лиги, пять голов и одна результативная передача в Лиге чемпионов, а также два гола и один ассист в Суперкубке Испании. Француз закрепился в роли лидера, забивает много и со вкусом. Легендарный Роналдо на днях назвал Карима лучшим нападающим мирового футбола на данный момент. Такие слова дорогого стоят.



В последних четырёх матчах чемпионата Испании мадридцы выступили не то чтобы совсем плохо, но явно рассчитывали на большее. Одержали только две победы, как раз в матче с «Атлетиком» (2:1) и с «Валенсией» (4:1). С трудом вырвали ничью у «Эльче» (2:2) и проиграли «Хетафе» (0:1). Во всех случаях владели инициативой и много атаковали. Банально не повезло.

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Зато на дистанции подопечным Карло Анчелотти нет равных как минимум на внутренней арене. Возглавляют турнирную таблицу испанской Примеры с 50 очками и вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первой позиции. При этом демонстрируют восхитительную результативность (наколотили больше 70 голов во всех соревнованиях).



Некогда грозный «Атлетик» последние пять лет занимает нишу крепкого середняка Ла Лиги. На посту главного тренера трудится Марселино Тораль, но сильно улучшить положение дел не удалось. Ныне баски располагаются на девятой позиции с 31 очком и пока не претендуют даже на участие в Лиге конференций. Зато статус кубкового бойца сомнению не подлежит.



В первую очередь мешает возвышению в турнирной таблице низкая результативность. За 22 встречи чемпионата Испании баски забили только 21 гол. Зачастую даже ворота середняков и явных аутсайдеров распечатать не удавалось. Пропустили только 17 раз, добротный показатель. Отсюда и результаты: семь побед, 10 ничьих и пять поражений.

Ставка на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 3.35.

В последних трёх турах Ла Лиги красно-белые взяли семь очков из девяти возможных. Сыграли вничью с «Алавесом» (0:0), а также одержали победы в матчах с «Осасуной» (3:1) и «Райо Вальекано» (1:0). Правда с мадридцами возникли большие трудности, сразу после забитого на 30-й минуте гола сели в глухую оборону и получили аж 29 ударов по своим воротам. Благо только три из них были в створ.



В 1/8 финала Кубка Испании «львы» обставили «Барселону» (3:2). В основное время победителя выявить не удалось. Владение мячом в очередной раз осталось за оппонентом. Зато удалось грамотно воспользоваться ошибками каталонцев и заработать пенальти, который хладнокровно реализовал Икер Муньяин.



Мадридцы отлично смотрятся на дистанции. Несмотря на отсутствие Винисиуса Жуниора и сомнительные выступления в последних четырёх турах Ла Лиги, имеют гораздо больше шансов на победу. Статистика очных встреч всецело на их стороне (в последних четырёх играх одерживали победы). К тому же баски мало забивают и нестабильны. Думаем, можно поставить на выход мадридцев в полуфинал за 1.75.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Реал» 3 февраля 2022 года

«Реал» в последнее время хорошо играет с клубом из Бильбао. Он банально сильнее и стабильнее. Один Карим Бензема чего стоит. Француз в одиночку наклепал в испанский Примере почти столько же, сколько весь «Атлетик». Баски часто играют вторым номером и не первый год являются середняками, а «сливочные» везде борются за победу. Фаворит очевиден — ставим на проход гостей.



Ставка: «Реал» выйдет в 1/2 финала Кубка Испании за 1.75.

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