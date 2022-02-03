«МЮ» — «Мидлсбро». Криштиану Роналду очень нужен трофей!

4 февраля состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ман Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «Мидлсбро» оценён экспертами в 9.30. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Где смотреть матч «МЮ» — «Мидлсбро»?

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «МЮ» — «Мидлсбро» 4 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.11.

Анализ и прогноз матча 1/16 финала Кубка Англии «Ман Юнайтед» — «Мидлсбро» (04.02.2022)

Коронавирусная инфекция не хочет отступать. В декабре 2021 года в АПЛ было выявлено рекордное количество случаев заражения за неделю — 103, пришлось отложить аж 15 матчей. Впрочем, футбол не сдаётся. 4 февраля состоится встреча 1/16 финала Кубка Англии. На «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Мидлсбро». Начало запланировано на 23:00 мск.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» приковал к себе всеобщее внимание, заключив контракт с Криштиану Роналду. Возвращение португальца на «Олд Траффорд» стало не только значимым, но и полезным событием. За 18 матчей португалец забил восемь голов и отдал три результативные передачи. В Лиге чемпионов превзошёл все ожидания (шесть голов за пять встреч).



Однако молодые футболисты продолжают разочаровывать. Причём проблемы вышли за пределы футбольного поля и отношения к делу. В данном случае речь пойдёт о Мэйсоне Гринвуде. Англичанин считается одним из самых перспективных молодых футболистов, однако недавно вляпался в скандальную историю и в ближайшее время команде точно не поможет.



С другой стороны, катастрофической потерю не назовёшь. У манкунианцев отличный состав, замена найдётся. При Ральфе Рангнике большой прогресс наблюдается в выступлениях Энтони Эланги и Скотта Мактоминея. Уровень игры стал выше прежнего, появился симпатичный комбинационный футбол, и многократно упростился выход из обороны в атаку. Ранее с этим имелись большие проблемы.



Прекрасно отражают положение дел «красных дьяволов» последние три матча чемпионата Англии. В них выступили очень хорошо. Одержали победы в играх с бойким «Брентфордом» (3:1) и крепким «Вест Хэмом» (1:0). С «Астон Виллой» (2:2) повезло меньше, потеряли очки на последних минутах. Вели 2:0, но не удержали преимущество. Не повезло.

Соболев ответил на вопрос, когда он перестанет нырять.

Также «Ман Юнайтед» здорово смотрелся в 1/32 финала Кубка Англии, опять-таки с «Астон Виллой» (1:0). Установка была классическая — забить и не пропустить. С обеими задачами справились на ура. Уже на восьмой минуте счёт открыл Скотт Мактоминей. Затем, вопреки ожиданиям, красные не перестали атаковать и нанесли ещё 18 ударов по воротам, бóльшая часть которых угодила в створ.



«Мидлсбро» неудачно начал сезон. Долгое время ползал в середине турнирной таблицы Чемпионшипа, однако по ходу сезона наверстал упущенное. Ныне располагается на седьмой позиции с 45 очками и имеет солидные шансы пробраться в АПЛ. У «Вест Бромвича» и «Хаддерсфилда», больше проведённых игр, а очков почти столько же (45 и 48 соответственно). Да и плей-офф за третью путёвку никто не отменял.



В последних шести встречах второго по силе дивизиона Англии клуб из Мидлсбро добился отличных результатов. Потерпел только одно поражение в матче с крепким «Блэкберном» (0:1), в остальных одержал верх — в играх с «Борнмутом» (1:0), «Ноттингемом» (2:0), «Блэкпулом» (2:1), «Редингом» (2:1) и «Ковентри Сити» (1:0).

Гринвуд нанял охранников после освобождения под залог.

Наиболее интересен как раз последний матч Чемпионшипа с «Ковентри Сити». В нём подопечные Криса Уилдера смотрелись не очень симпатично. Несмотря на атакующую схему игры, бóльшую часть времени провели в обороне. Отдали владение оппоненту и чуть за это не поплатились. «МЮ» таких оплошностей не простит.



В составе «боро» нет именитых футболистов. Да и выступает клуб в чемпионате, уровень которого на порядок ниже, чем АПЛ. Если уж с «Ковентри» возникли трудности, «Блэкберн» не удалось перехитрить, стоит ли надеяться на победу или хотя бы ничью с «Красными дьяволами»?



Несмотря на утрату Мэйсона Гринвуда, манкунианцы пребывают в отличном расположении духа. Ральф Рангник знает своё дело. Немецкий специалист активно наигрывает молодёжь и добивается отличных результатов. С его приходом появился комбинационный футбол и упростился выход из обороны в атаку. Фаворит очевиден, возьмём Ф1 (-1.5) за коэффициент 2.08.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» 4 февраля 2022 года

«Манчестер Юнайтед» прогрессирует под руководством Ральфа Рангника. Во-первых, есть хорошие результаты, во-вторых, очевиден прогресс в игре отдельных футболистов. «Мидлсбро» хорош в Чемпионшипе, но грядущий оппонент будет совсем другого уровня. Если уж с «Ковентри Сити» пришлось владение отдать, то что будет в матче с «МЮ»? Думается, разгромное поражение гостей.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 2.08.

Какой канал покажет матч «МЮ» — «Мидлсбро»?

Марсело Бьельса: Клоппа проще раскусить, чем Гвардиолу.

Ещё один прогноз на матч «МЮ» — «Мидлсбро»: Роналду разберётся.