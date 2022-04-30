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«Зенит» — «Локомотив», «Металлург» — ЦСКА и другие матчи. Что смотреть 30 апреля

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 30 апреля.

На что ставить в футболе 30 апреля

Сегодня большой футбольный день. Очередной тур РПЛ стартует четырьмя матчами. Главный – «Зенит» — «Локомотив». Если петербуржцы победят, то чемпионская интрига, которая и так еле-еле тлеет, может исчезнуть совсем. Ну а преследователь зенитовцев — «Динамо» — играет с «Уралом». Кроме того, «Рубин» примет «Сочи», а «Краснодар» — «Ростов».

А вот в Англии чемпионская гонка в разгаре, сегодня лидеры сделают свои ходы. «Ливерпуль» на выезде встречается с «Ньюкаслом», а «Ман Сити» — с «Лидсом». Посмотрим, не допустит ли кто-то осечку.

В Испании «Реал» после тяжелейшей встречи с «Ман Сити» примет «Эспаньол», а «Вильярреал» гостит у аутсайдера «Алавеса». Интересной выглядит и встреча в Бильбао, где «Атлетик» сыграет с «Атлетико».

В Италии «Наполи» сразится с «Сассуоло», а во Франции любопытно сражение «Ренна» и «Сент-Этьена».

На что ставить в хоккее 30 апреля

Решающий матч Кубка Гагарина! В Магнитогорске «Металлург» принимает ЦСКА, в серии 3-3, победитель получит всё. Армейцы уже отыгрались с 1-3, но решающий шаг будет сделать куда сложнее. А вот в НХЛ всё готово к плей-офф, но пока команды получили небольшую передышку.

На что ещё ставить 30 апреля

На крупном женском теннисном турнире в Мадриде Екатерина Александрова встретится с Нурией Парризас-Диас, а Варваре Грачёвой будет противостоять Онс Жабер.

В баскетбольных и волейбольных чемпионатах где-то уже идёт плей-офф, а где-то команды завершают регулярный чемпионат.

Очередной турнир UFC Fight Night пройдёт в ночь на воскресенье. В главном бою Андрей Орловский из Беларуси сразится с Джейком Коллье.