«Металлург» — ЦСКА, 7-й матч. Пожалуй, идеальный финал Кубка Гагарина

30 апреля состоится седьмой матч финала Кубка Гагарина «Металлург» — ЦСКА. Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.66, успех москвичей оценён экспертами в 2.61.

Коэффициенты букмекеров на 7-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» — ЦСКА 30 апреля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что 7-й матч финала плей-офф КХЛ «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

Прогноз и анализ 7-го матча Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА Москва (30.04.2022)

Мало кто верил, но московский ЦСКА сделал это. В прошлом матче на своём льду одержал над «Металлургом» вторую победу подряд и сравнял счёт в серии. Теперь противостояние в очередной раз перекочует на Восток, в Магнитогорск, где состоится седьмая встреча двух сильнейших клубов по итогам плей-офф. Нейтральные болельщики наверняка довольны.

А вот фанатам «Магнитки», вероятно, обидно. Команда дважды находилась в одном шаге от того, чтобы впервые с 2016 года поднять над головой Кубок Гагарина, но оба раз упустила возможность. Осталась ещё одна попытка, однако перед последним матчем серии шансы у оппонентов 50 на 50. Московские армейцы заслужили седьмую встречу.



В прошлом московском матче подопечные Сергея Фёдорова здорово провели стартовый отрезок. Забросили довольно быструю шайбу — на четвёртой минуте. Постарались Владислав Каменев и Сергей Плотников. А ещё через десять минут хлёстким броском в касание удвоил преимущество Михаил Григоренко. Плотников снова отметился голевой.



Вплоть до самой концовки второго периода «лисы» уступали в две шайбы и никак не могли реализовать свои моменты. Важный гол за 38 секунд до начала второго перерыва забросил Андрей Чибисов. Нападающий магнитогорцев беспрепятственно вошёл по центру в чужую зону. С первым броском Иван Федотов справился, но на добивании оказался бессилен.

Несмотря на целый период времени, команда Ильи Воробьёва не сумела забросить вторую и сравнять счёт. После финальной сирены на табло горели 2:1 в пользу хозяев. Однако пусть сравнительно небольшое для хоккея количество шайб не смущает. Моментов соперники на двоих создали достаточно, просто возникли проблемы с реализацией.



На наш взгляд, в седьмом матче острых моментов командам тоже должно хватить с лихвой. Без этого их просто трудно представить. Вместе с тем слишком большое количество голов мы бы ждать всё же не стали. Несмотря на желание тренеров играть в атакующий хоккей, не стоит забывать про статус матча. ЦСКА, например, было нечего терять, но теперь вряд ли кто-то в клубе захочет упускать появившийся шанс.

С «Металлурга» давление никуда и не пропадало. Уральский клуб имел не одну возможность отпраздновать победу, но теперь его начало потрясывать. Скамейка переживает каждый момент, а Илья Воробьёв чересчур эмоционален в споре с арбитрами. Важно, что финал дома, ответственность перед родными трибунами тоже никто не отменял.

Кроме того, пока в этой серии работает правило «кто открыл счёт — тот победил». Вполне вероятно, что это вынудит стороны действовать менее рискованно. За тотал меньше 4.5 шайбы букмекеры дают коэффициент 2.00, вполне можно подумать. Даже четыре гола на двоих нас устроит. Статистика очных встреч, к слову, не против. В данном противостоянии в финале Кубка Гагарина такая ставка заходила в пяти из шести игр.



Отдельно стоит вспомнить и про судейство. В шестой игре арбитры довольно много свистели и охотно отправляли агрессивных хоккеистов в бокс штрафников, хотя в прошлых матчах играть давали чуть больше в похожих ситуациях. «Металлург» даже остался без Джоша Карри на решающую встречу. Кто в этот раз пострадает от штрафов, сказать сложно.

Гораздо интереснее выглядит вариант «в матче будет обоюдное удаление» за 1.85. Финал — это всегда про эмоции. Взять хотя бы потасовку в конце шестой встречи. За одну секунду до сирены по две минуты получили сразу четыре игрока: Зернов и Майе со стороны «Магнитки» и Нестеров с Карнауховым — от ЦСКА. Вполне вероятно, что стычек снова не избежать.



На исход ставить не станем. Обе команды смотрелись достойно в плей-офф и заслужили сразиться за Кубок Гагарина. Хотя тем, кто всё же собирается, стоит обратить внимание на персоны вратарей. Иван Федотов моментами стал проявлять волнение, опытный Василий Кошечкин в этом плане чуть предпочтительнее. А спокойствие вратаря, как известно, передаётся всей команде.

«Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз и ставка на 7-й матч серии плей-офф КХЛ 30 апреля 2022 года

Несмотря на желание и умение соперников играть в атакующий хоккей, в решающей встрече финала Кубка Гагарина слишком много голов не ждём. Ставки слишком высоки, цена ошибки, естественно, тоже. Кроме того, без эмоций не обходится ни один финал. После концовки прошлой игры ждать исключения от «Металлурга» и ЦСКА явно не стоит. Ждём от игры эмоций и борьбы. Всё должно быть как надо, лишь бы судьи не ошибались.



Ставка 1: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00.



Ставка 2: в матче будет обоюдное удаление за 1.85.