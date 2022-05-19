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Ставки на спорт сегодня, 19 мая, прогнозы на спорт, расписание матчей

«Челси» — «Лестер», «Герта» — «Гамбург» и другие матчи. Что смотреть 19 мая
Пётр Кондаков
Ставки на спорт сегодня, 19 мая
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А в баскетбольной Евролиге «эль класико» на стадии полуфинала.

Весна вступила в свою завершающую фазу, а вместе с ней и сезон в игровых видах спорта. Клубный футбол, хоккей и баскетбол сейчас на самом интересном отрезке. Набирает обороты теннисный сезон. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 19 мая.

На что ставить в футболе 19 мая

Три матча сегодня в АПЛ. «Челси» сыграет с «Лестером». Команда Томаса Тухеля в последних матчах совсем расслабилась и может упустить даже третье место. Особенно если проиграет «Лестеру». Задача подопечных Брендана Роджерса – сохранить место в топ-10, на большее «лисы» в этом сезоне не наиграли.

«Эвертон» примет «Кристал Пэлас». Если команда Лэмпарда победит – гарантирует себе прописку в элите. Если проиграет – всё будет решаться в последнем туре. Тогда же станет ясна и судьба «Бёрнли», который сейчас располагается в зоне вылета. Но может из неё выбраться, если победит на выезде «Астон Виллу».

В Германии начинаются стыковые матчи за право сыграть в Бундеслиге в следующем сезоне. Разочарование сезона – «Герта», которую от стыков не спас и Феликс Магат – примет «Гамбург».

На что ставить в хоккее 19 мая

На чемпионате мира очередные четыре матча. Великобритания сыграет с США, а Германия – с Данией. Канада проэкзаменует Казахстан, а Чехия встретится с Латвией.

В НХЛ продолжается второй раунд Кубка Стэнли. «Тампа» уже лишила «Флориду» преимущества своего льда, в ночь на пятницу вторая игра. Ну а «Колорадо» попробует развить стартовый успех в серии с «Сент-Луисом».

На что ещё ставить 19 мая

На «Ролан Гаррос» третий раунд квалификации. Павел Котов за выход в основную сетку сыграет с аргентинцем Педро Качином, а Андрей Кузнецов – с Марко Трунгеллити. У женщин Оксана Селехметьева встретится с француженкой Осеан Бабель.

В Единой лиге ВТБ стартует «бронзовая» серия: УНИКС принимает «Локомотив-Кубань». А вот в Евролиге полуфиналы. Сначала «Олимпиакос» сыграет с действующим чемпионом – турецким «Эфесом», а затем классическое противостояние на все времена: «Барселона» — «Реал».

В НБА второй матч полуфинальной серии «Майами» — «Бостон». В первой игре «Хит» уверенно переиграли соперника, как то будет во второй встрече?

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