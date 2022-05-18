«Эвертон» — «Кристал Пэлас». Фрэнк Лэмпард будет зол. Спасибо Саломону Рондону

19 мая состоится перенесённый матч 33-го тура АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ливерпульцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех лондонцев оценён экспертами в 4.45. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас» 19 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Кристал Пэлас» (19.05.2022)

В английской Премьер-лиге продолжается чемпионская гонка, в которой участвуют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Впрочем, интересных противостояний хватает и без этого. Например, 19 мая состоится перенесённый матч 33-го тура. На стадионе «Гудисон Парк» померяются силами «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

«Эвертон» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Позади идут «Лидс» и «Бёрнли», отрыв от которых составляет один и два балла соответственно. В случае поражений в оставшихся до конца сезона турах команда рискует отправиться в Чемпионшип. Удастся ли Фрэнку Лэмпарду спастись от вылета?

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Англичанин был назначен на пост главного тренера «ирисок» в середине сезона. Клуб достался ему с кучей проблем и ужасными результатами. Миновав период адаптации и наслушавшись от болельщиков критики, наставник начал медленно, но верно исправлять плачевное положение.



Сначала Лэмпард подыскал удобную для себя схему и выбрал оптимальный состав. Приобретённые в зимнее трансферное окно полузащитники — Донни ван де Бек и Делле Алли — оказались абсолютно бесполезны. Зато обнаружился талант украинского защитника Виталия Миколенко. Футболист своей игрой добавил клубу из Ливерпуля надёжности в обороне и остроты в нападении.

В том числе благодаря его стараниям за последние семь встреч в чемпионате Англии «ириски» потерпели лишь два поражения — от «Ливерпуля» (0:2) и «Брентфорда» (2:3). Также сыграли вничью с «Лестером» (1:1) и «Уотфордом» (0:0), а победы одержали над «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Челси» (1:0) и, наконец, «лисами» (2:1).



В матче с «Брентфордом» мерсисайдцы тоже могли выиграть, но подвёл Джеррэд Брэнтуэйт. Защитник схлопотал красную карточку в первой половине первого тайма. Оставшись в меньшинстве, ливерпульцы продолжали идти вперёд и даже сумели забить. Однако численное преимущество дало о себе знать. Противник забил три мяча и раздобыл три очка.



«Кристал Пэлас», в свою очередь, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и может со спокойной душой доигрывать оставшиеся до конца сезона матчи. До зоны еврокубковых соревнований очень далеко, а выбывание в Чемпионшип ему давно не грозит. Отрыв от зоны вылета составляет более 10 очков. Впрочем, ничего нового.

В нынешнем сезоне подопечные Патрика Вийера восхищали неуступчивостью. Вспомнить хотя бы победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 10-го тура АПЛ и ничью с «горожанами» (1:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии. Также были добыты победы над «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном».



Однако, добившись желаемых результатов, «орлы» заметно поубавили темп. За последние шесть встреч в АПЛ одержали лишь две победы с минимальным перевесом над «Саутгемптоном» (2:1) и «Уотфордом» (1:0). Также сыграли вничью с «Лидсом» (1:1) и «Астон Виллой» (1:1). Поражения потерпели от «Лестера» (1:2) и «Ньюкасла» (0:1).

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Впрочем, поражения лондонцев обусловлены участием в Кубке Англии, где они добрались аж до полуфинала. В финал пробраться не позволил крепкий «Челси» (0:2). Вымотавшись в кубковом соревновании, «орлы» ожидаемо сбавили в тонусе. А ведь до этого имели пятиматчевую серию без поражений.



В грядущем противостоянии трудно выявить фаворита. Под руководством Лэмпарда «ириски» заметно добавили и наверняка будут мотивированы близостью вылета. Однако встречу из-за дисквалификации пропустят сразу два игрока основы — Джаррэд Брэнтуэйт и Саломон Рондон. У наставника и так не лучшим образом обстоит кадровый вопрос, а тут ещё потеря сразу двух футболистов.



Накаляет обстановку и то, что «орлы» провели неплохой сезон под указкой Патрика Виейра. С учётом выхода в полуфинал Кубка Англии, разумеется. К тому же смотрятся более агрессивно и сбалансированно. Вряд ли просто так отдадут очки. Достаточно посмотреть на недавние результаты в АПЛ. Две победы и две ничьих в четырёх турах.

Кроме того, за последние три очные встречи они не потерпели ни одного поражения, причём ничья за этот период только одна — 1:1. Думается, гости как минимум не проиграют. Возьмём Х2 за коэффициент 1.99. Кажется, Лэмпарду придётся выжимать всё из своих подопечных в последнем туре АПЛ, который будет ещё труднее.

Прогноз и ставки на матч 33-го тура АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас» 19 мая 2022 года

Обе команды добыли хорошие результаты в последних матчах в АПЛ. У «Эвертона» больше мотивации, но хуже положение из-за дисквалификации сразу двух игроков. Фрэнку Лэмпарду стоит отдать должное за усердие, но в победу его подопечных совсем не верится. «Кристал Пэлас» умудрился добраться до полуфинала Кубка Англии и не раз в этом сезоне оказывал мощный отпор очень сильным соперникам. История последних трёх очных встреч тоже на его стороне, думается, не проиграет и в этот раз.

Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет за коэффициент 1.99.

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