Валентина Шевченко — Тайла Сантос: очередная жертва киргизской Пули

12 июня на стадионе Singapore Indoor в Сингапуре пройдёт вечер единоборств UFC 275. В его рамках состоится бой за чемпионский титул в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между Валентиной Шевченко из Киргизии и бразильянкой Тайлой Сантос. Начало боя – не ранее 6:40 мск.

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Букмекеры уверены, что Валентина Шевченко защитит свой титул. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.11. Шансы Тайлы Сантос оценивают коэффициентом 7.10, а на ничью предлагают котировку 65.00.

Букмекеры склоняются к тому, что бой будет полным. Сделать ставку на ТБ 4.5 раунда можно с коэффициентом 1.82, а на то, что поединок завершится до этой отметки, можно поставить за 1.93.

Седьмая Пуля для Сантос

Валентина Шевченко уже 3,5 года держит титул в наилегчайшем весе. В декабре 2018 года она победила Йоанну Енджейчик и после этого успешно защитила свой пояс уже шесть раз. Четыре раза Пуля отправляла соперниц в нокаут, ещё два боя завершились решением судей.

Свой последний на сегодня поединок Шевченко провела в сентябре 2021 года. Не поздоровилось Лорен Мёрфи. И вот жертва номер семь: Тайла Сантос.

Что можно сказать про эту спортсменку? Ей 28 лет, на её счету 19 побед и всего одно поражение: в 2019 году она проиграла раздельным решением Маре Ромеро Борелле. С тех пор у Сантос серия из четырёх побед, последняя из которых случилась в ноябре: успешный сабмишен против Джоанн Вуд. Прямо сейчас Тайла – номер 4 в рейтинге.

Откровенно говоря, у Шевченко не осталось достойных соперниц в дивизионе. Прямо сейчас непонятно, что может предложить ей Сантос. Главный недостаток бразильянки – она никогда ещё не проводила пятираундовый бой. Так что ближе ко второй половине поединка силы неминуемо начнут заканчиваться.

Что касается стиля, то в клинче и партере бразильянка будет конкурентоспособна, но вряд ли она что-то сможет противопоставить Шевченко в стойке. Главный вопрос – как защищаться от коронных ударов Валентины ногами?

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Быстрой победы ждать не стоит: всё-таки Тайла не мешок, да и Шевченко любит начинать бои вторым номером, проводя определённую разведку. Пару раундов бразильянка сможет выдержать, выносливости хватит. Ближе к третьему раунду мы увидим коронные удары Пули, и вот там Сантос придётся очень несладко.

Скорее всего, до судейского решения бой не дойдёт. У Тайлы нет опыта боёв из пяти раундов, а Шевченко просто вымотает её в начале боя. Так что поединок завершится нокаутом. Другой вопрос, в каком раунде всё завершится. Ставка на ТМ 4.5 выглядит неплохой, но по мере появления широкой росписи имеет смысл рассматривать ставку на победу Валентины нокаутом в третьем раунде.

Что касается исхода, то здесь сомнений нет. Конечно, Аманда Нуньес в своё время смогла удивить Пулю, но Сантос – не она, да и Валентина уроки усвоила. Так что Шевченко успешно проведёт свою седьмую защиту. Иного варианта здесь не просматривается.

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