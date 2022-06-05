«Голден Стэйт» — «Бостон», 2-й матч. «Кельты» разбудили в Карри зверя

6 июня состоится второй матч финальной серии НБА «Голден Стэйт Уорриорз» – «Бостон Селтикс». Начало матча – в 3:00 мск. Букмекеры вновь называют фаворитами хозяев. Поставить на победу «Голден Стэйт» в основное время матча можно с коэффициентом 1.64, а успех «Бостона» оценивается в 2.65.

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Коэффициенты букмекеров на 2-й матч НБА «Голден Стэйт Уорриорз» – «Бостон Селтикс» 6 июня 2022

Букмекеры верят, что вторая игра финала плей-офф НБА «Голден Стэйт Уорриорз» – «Бостон Селтикс» порадует результативностью: на тотал больше 212.5 очков дают коэффициент 1.66, а тотал меньше 212.5 очков оценивается в 2.14. На успех хозяев площадки в первой четверти матча можно поставить с коэффициентом 1.78. Победа «Бостона» в заключительной четверти оценивается в 2.08.

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Интрига в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации после первого матча разгорелась с новой силой. Вторая встреча финала пройдёт 6 июня также на паркете «Голден Стэйт» – «Чейз Центр» в Сан-Франциско. Букмекеры по-прежнему считают команду Стива Керра фаворитом. Однако «Бостон» уже достиг минимальной цели – гостевая победа и 0-1 в серии.

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Финал НБА совершенно не зря называют отдельным турниром, который не похож не только на регулярный чемпионат, но и на первые раунды плей-офф. После победы «Бостона» в седьмом матче серии с «Майами» большинство экспертов не верили, что команды Име Удоки физически хватит на достойное сопротивление «Уорриорз» в гостях, но «кельты» снова повысили собственную планку возможностей.

После финальной сирены тренер «Бостона» отметил, что его команда, в отличие от всех соперников в плей-офф Востока, «единое целое» и не зависит от настроения отдельной звезды. Специалист прав, ведь только слаженная командная игра и уверенность в своих силах от игроков, которые до сих пор ни разу не играли в главной серии турнира, могли привести к столь важной победе.

Самый опытный игрок этого состава «Селтикс» 36-летний центровой Эл Хорфорд месяц назад стал лидером по матчам в плей-офф без участия в финале, а в дебютной финальной игре стал самым результативным игроком в составе победителя (26 очков).

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И вовсе нельзя сказать, что «Бостон» задавил фаворита своей монструозной обороной на каждом участке паркета. «Голден Стэйт» не доминировал в своём привычном стиле, ведь с «кельтами» ему всегда было очень неудобно играть – всего одна победа уже в шести последних очных встречах. Однако всеми своими преимуществами «Уорриорз» уверенно пользовались до последней четверти матча – «воины» вели +10 и ничего не предвещало беды.

Стефен Карри в очередной раз разбирал ту самую оборону «Селтикс», которой его безуспешно пытались испугать на протяжении последней пары лет. Даже в самые худшие периоды на отрезке шести последних игр с «кельтами» Карри был прекрасен – набирал в среднем 35 очков при 50% реализации трёхочковых бросков. Вот и на сей раз Стеф хоть и провалил вторую четверть, но побил рекорд Коби Брайанта в первой – 21 очко, шесть из семи точных бросков с периметра. Не провалился защитник и после, оформив в итоге 34 очка.

«Голден Стэйт» провёл отнюдь не самый идеальный матч по своим меркам, но достаточно долго не позволял усомниться в том, что в нужный момент дожмёт уставшего соперника. «Уорриорз» провели третью 12-минутку в своём мощном атакующем стиле – вернули двузначное преимущество в счёте, Карри очень своевременно помогли Уиггинс и Томпсон парой «трёшек», а Грин и Луни работали на подборе. «Бостону» оставалось лишь соответствовать сопернику в атаке.

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Но этот «Бостон» не просто соответствовал – он мастерски переиграл всё нападение «Уорриорз». В четвёртой четверти, пока Карри терял поддержку от партнёров в атаке, нападение «Селтикс» заиграло новыми красками. Хорфорд на опыте был полезен везде, Джейлен Браун отлично поддерживал, Маркус Смарт добивал с периметра, Деррик Уайт принёс 21 очко со скамейки, а Джейсон Тейтум единственный в составе обеих команд с дабл-даблом.

Во втором матче серии по большому счёту для «Голден Стэйт» ничего не меняется. Команда Стива Керра по-прежнему фаворит и имеет больше преимуществ перед соперником, нежели недостатков, только теперь «воинам» ещё придётся держать в уме тот факт, что с «Бостоном» нужно играть на максимуме до финального свистка. Недаром «кельты» являются самым неудобным оппонентом «Уорриорз» эпохи Керра, и именно они нанесли им первое домашнее поражение в этом плей-офф.

«Голден Стэйт» обязательно учтёт ошибки первого матча и сделает всё, чтобы не позволить «кельтам» сотворить полноценную сенсацию – счёт 0-2 в серии на своём паркете будет если не катастрофой, то близким к ней. Тем не менее желание «Уорриорз» реабилитироваться и возможности «Бостона» в поддержке открытого стиля игры позволяют поверить в то, что этот матч также не станет торжеством защиты. В четырёх из пяти последних встреч команды забивали не менее 218 очков на двоих – тотал больше 216.5 очков можно взять за 1.99.

«Голден Стэйт» — «Бостон»: прогноз и ставка на 2-й матч финала НБА 6 июня 2022 года

«Бостон» уже достиг минимальной цели на стартовый выезд – первый гостевой матч выигран. Теперь к подопечным Име Удоки не будет никаких претензий, если атакующей активности на вторую победу подряд в Сан-Франциско не хватит – важнее просто не провалиться. Сейчас «Голден Стэйт» будет давить сильнее, ведь счёт 0-2 их точно не устроит со столь неудобным соперником. Карри постарается быть на виду не только эпизодами, а регулярно, и от Клэя Томпсона стоит ждать большей активности.

Матчи этих команд в последние годы всегда выходили результативными – «Бостон» не отставал в атаке, но и не мог полностью закрыть главных звёзд «Уорриорз». Таким образом, если даже «кельты» снова преподнесут сенсацию, то рисков в ставке на результативность минимум – меньше 218 очков эти команды набирают редко.

Ставка: тотал больше 216.5 очков за 1.99.

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