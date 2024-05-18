Канада — Финляндия: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Канада — Финляндия.

Ставка: победа Канады и тотал больше 4.5 гола за 2.75.

Статистика «кленовых листьев» пока идеальна. Они выиграли все четыре встречи группового этапа. Хотя хватает у канадцев проблем, но выручает мощное нападение. Стоит отметить трудовые победы в играх с Великобританией (4:2) и Австрией (7:6 ОТ). Причём во встрече с последними подопечные Андре Туриньи растеряли преимущество в пять шайб.

Финны могут легко вскрыть такую оборону, учитывая потенциал сборной. Тем более «львам» очень сильно не хватает очков, чтобы закрепиться в верхней части таблицы группы А. Сборная Суоми крупно выиграла у Великобритании (8:1) и Норвегии (4:1), но сенсационно уступила Австрии (2:3). Вновь сработала схема с канадцами. Финны вели со счётом 2:1, но как-то быстро растеряли преимущество.

Наверняка канадцы сумеют правильно настроиться на игру с Финляндией. В отличие от «львов», у «кленовых листьев» хватило характера собраться и одержать в итоге победу в матче с Австрией. Но у команды Андре Туриньи есть проблемы с защитой. Поэтому мы предлагаем ставку на победу Канады и тотал больше 4.5 шайбы за 2.75.