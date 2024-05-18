«Динамо» — «Крылья Советов»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.05.

«В 29-м туре чемпионата России сыграют «Динамо» и «Крылья Советов». Команда Лички с недавних пор является главным претендентом на чемпионство. Подопечные же Осинькина в последнее время совсем не впечатляют.

«Динамо» по праву занимает сейчас первое место в турнирной таблице. Клуб идёт на серии побед из пяти встреч. За этот период он обыграл в том числе «Оренбург» (2:1), «Балтику» (3:2) и, что самое главное, «Зенит» (1:0).

Собственно, как раз питерцы, только теряющие очки в последнее время, и повлияли на то, что сейчас динамовцы лидируют в турнире. Ещё один конкурент бело-голубых за первое место – «Краснодар». Разрыв между ними составляет три очка. Причём они ещё встретятся в заключительном туре РПЛ.

А вот «Крылья Советов» совсем неудачно провели последние встречи. Команда победила только в одной из пяти встреч – 1:0 с «Факелом». В других встречах самарцы теряли очки, в том числе в играх не с самыми сильными соперниками – 1:2 с «Балтикой» и 1:2 с «Оренбургом».

В турнирной таблице из-за таких результатов подопечные Осинькина опустились на восьмое место. Пока их разрыв с соперниками выше не такой большой – один и два балла. Но, смотря на последние результаты «Крыльев», слабо верится в их удачный финиш сезона.

Я думаю, «Динамо» тут себе просто не может позволить потерять очки. Клуб получил возможность стать чемпионом. В игре с нынешними «Крыльями Советов» подопечные Лички обязательно добьются успеха», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».