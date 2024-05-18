Германия — Польша: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Германия — Польша.

Ставка: ИТБ 5.5 гола Германии за 2.30.

Немцы быстро влились в чемпионат мира и показывают неплохие результаты. Начав с красивой победы в игре со Словакией со счётом 6:4, они потерпели два поражения в матчах с мощными шведами и американцами. Этого было достаточно, чтобы разозлить сборную Германии. В последних двух встречах она выиграла у Латвии со счётом 8:1 и у Казахстана — 8:2.

Поляки носят статус главного аутсайдера, вернувшись в элитный дивизион спустя более чем 20 лет. В первом матче группового этапа они проиграли Латвии (4:5 ОТ). Никаких шансов у сборной Польши в матчах с топовыми соперниками, конечно же, нет. Способна ли она на сенсацию? Вряд ли.

Обе команды мотивированы, но выиграть удастся только одной. Вероятнее всего, этим счастливчиком будет сборная Германии, набравшая сумасшедший ход. Если казахстанцам и латвийцам немцы забросили по восемь шайб, то почему бы не повторить это с менее сильными поляками? Предлагаем ставку на индивидуальный тотал немцев больше 5.5 шайбы за 2.30.