«Хоффенхайм» — «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч РПЛ «Хоффенхайм» — «Бавария».

Ставка: «Хоффенхайм» не проиграет за 1.85.

В этом сезоне Бундеслиги перед «Баварией» уже не стоят глобальные задачи. Она не опустится ниже третьего места, но всё ещё может взять серебро. После 33 матчей клуб находится на второй строчке в турнирной таблице, опережая «Штутгарт» на два очка.

Гарри Кейн же вновь оказался в проигрыше. Он не сможет побить рекорд Роберта Левандовского, забившего 41 гол в сезоне-2020/2021. У англичанина 36 мячей, и в последней встрече он вряд ли появится на поле, поскольку получил травму.

А вот у «Хоффенхайма» есть вполне понятная цель на последний матч — необходимо победить, чтобы гарантировать себе место в еврокубках на следующий сезон. Сине-белые находятся на седьмой строчке, набрав 43 очка. «Фрайбург» отстаёт на одно очко, поэтому подопечным Пеллегрино Матараццо нельзя проигрывать.

В целом «деревенские» проводят неплохой сезон. У команды акцент смещён в сторону атаки, поэтому часто в играх сине-белых забивалось много голов. Если бы не огромное количество ошибок в защите, которые привели к 64 пропущенным мячам в Бундеслиге, подопечные Матараццо могли бы претендовать и на место в четвёрке.

Главную ударную силу «Хоффенхайма» в нападении составляют Максимилиан Байер, который забил 15 голов, и Андрей Крамарич с 12 забитыми мячами. 32-летний хорват к тому же отдал пять результативных передач.

«Красные» вполне могли бы отнестись к игре с «Хоффенхаймом» без особого настроя, если бы не желание завершить сезон на втором месте. Но и у сине-белых есть важнейшая задача, поэтому в их мотивации сомневаться не приходится. Кроме того, они уступили дома только в 2 из 10 последних матчей. Изучим ставку на то, что подопечные Матараццо не проиграют, за 1.85.