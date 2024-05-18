Латвия — Швеция: прогноз Андрея Юртаева на матч ЧМ-2024

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч ЧМ-2024 Латвия – Швеция.

Ставка: победа Швеции с форой (-2.5) за 1.94.

«Сборная Латвии стартовала с победной серии. Но, с другой стороны, давайте посмотрим, с кем играла Латвия на старте группового этапа. Это были Польша, Франция и Казахстан. То есть Латвия пусть и одерживала эти победы, но даже поляков и французов Латвия обыгрывала с проблемами. Я к тому, что не стоит переоценивать эти успехи Латвии на старте турнира.

Шведы, в свою очередь, американцев довольно уверенно превзошли, Германию разгромили 6:1. В общем, сборная Швеции очень здорово выглядит на этом турнире, поэтому является тут явным фаворитом.

Поэтому я бы здесь предположил победу сборной Швеции с форой (-2,5)», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».